DJ Fortum schreibt wegen Uniper Quartalsverlust - Russland-Rückzug

FRANKFURT (Dow Jones)--Der finnische Energieversorger Fortum hat im ersten Quartal einen Verlust geschrieben. Belastet wurde das Ergebnis vor allem vom schwachen Geschäftsergebnis der deutschen Tochter Uniper. Der Konzern hat zudem einen "kontrollierten Rückzug aus dem russischen Markt" angekündigt. Dies beinhalte einen möglichen Verkauf der russischen Geschäftsaktivitäten. Der Verkaufsprozess der russischen Uniper-Tochter Unipro soll ebenfalls wieder aufgenommen werden.

Wie Fortum bereits Anfang Mai mitgeteilt hatte, wurden im Zusammenhang mit den Aktivitäten in Russland Wertminderungen vor Steuern von rund 2,1 Milliarden Euro verbucht. Die Abschreibungen gehen dabei vor allem auf die Uniper-Beteiligung an der Gaspipeline Nord Stream 2 sowie Unipro zurück. Fortum hatte Anfang März angekündigt, alle neuen Investitionsprojekte in Russland zu stoppen und das Geschäft mit thermischer Energieerzeugung in dem Land weiter zu reduzieren.

Der Umsatz verdoppelte sich im Zeitraum Januar bis März auf 43,623 Milliarden Euro von 21,493 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Beim vergleichbaren Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde ein Verlust von 104 Millionen Euro verzeichnet, gegenüber einem Gewinn von 1,479 Milliarden Euro zuvor.

Der Konzern mit Sitz in Espoo schrieb im Berichtsquartal einen Verlust nach Minderheiten von 2,222 Milliarden Euro, nach einem Gewinn von 1,092 Milliarden Euro im Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis wurde ein Nettoverlust von 99 Millionen Euro verzeichnet, gegenüber einem Gewinn von 837 Millionen Euro.

Die Tochter Uniper hatte im Anfangsquartal einen bereinigten EBIT-Verlust von 829 Millionen Euro verzeichnet. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Gewinn von 731 Millionen Euro erzielt worden. Unter dem Strich stand ein bereinigter Nettoverlust von 615 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 594 Millionen Euro. Belastet wurde das Ergebnis vor allem vom Gas-Midstream-Geschäft. Aufgrund des aktuellen Marktumfelds hatte Uniper seine erwartete Gasausspeicherung im ersten Quartal zugunsten künftiger Quartale verringert.

