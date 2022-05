Berlin (ots) -Die Klimakrise verschärft sich in rasantem Tempo und erste Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass wir die 1,5-Grad-Grenze bis 2026 überschreiten werden. Handel und Industrie reagieren, indem sie Flugreisen, Kraftstoffe, Lebensmittel oder Kosmetika als vermeintlich klimaneutral oder gar klimafreundlich bewerben. Aber werden Verbraucherinnen und Verbraucher transparent über die Umweltauswirkungen dieser Produkte und Dienstleistungen informiert? Werden die Umweltauswirkungen tatsächlich kompensiert und die Kompensationsprojekte transparent kommuniziert? Wo endet diese Transparenz und wo beginnen Verbrauchertäuschung und Greenwashing?Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erweitert das bisherige Arbeitsfeld der Ökologischen Marktüberwachung und präsentiert dieses sowie aktuelle Rechtsverfahren gegen Industrie- und Handelsunternehmen in einer Pressekonferenz. Die Pressekonferenz findet digital über Zoom statt. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich ebenfalls gerne jederzeit an den DUH-Newsroom.Datum:Mittwoch, 18. Mai 2022, 11:30 UhrEinwahldaten:https://us02web.zoom.us/j/84064794961Meeting-ID: 840 6479 4961Teilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH- Agnes Sauter, Leiterin des Bereichs ökologische Marktüberwachung DUH- Prof. Dr. Remo Klinger, Kanzlei Geulen & Klinger- Jutta Kill, BiologinPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5220094