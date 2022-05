Es gibt einige eindeutige Signale, derzeit an den Aktienmärkten besser mit etwas Vorsicht zu agieren. Da wäre zum einen die aktuell recht hohe Inflation. Denn sie nötigt die Notenbanken dazu, die Zinssätze zu erhöhen und die Geldpolitik zu straffen. Zum anderen sehen wir eine erneute und diesmal viel schlimmere Lockdown-Politik in China. Was sicherlich nichts Gutes für die Fertigungs- und Exportsektoren des asiatischen Landes bedeutet. Und zu guter Letzt gibt es ja auch noch den Ukraine-Konflikt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...