Düsseldorf - Der SPD-Spitzenkandidat im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf, Thomas Kutschaty, ist optimistisch für die Wahl am Sonntag. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am Sonntag als erste über die Ziellinie gehen", sagte er den Sendern RTL und ntv.



Doch beim Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU gehe es "auf den letzten Metern um jede Stimme". Angesprochen auf eine mögliche Koalition mit FDP und Grünen, sagte Kutschaty, dass er bereits auf Bundesebene bei den Ampel-Koalitionsverhandlungen mitgewirkt habe und dort gute Erfahrungen mit beiden Parteien gemacht hätte. "Da habe ich konstruktive Gespräche geführt und da würde sicherlich einiges für Nordrhein-Westfalen gehen", so Kutschaty. Aber "jeder kämpft erst mal für sich".



Denn Ziel sei es jetzt erst mal, stärkste Kraft zu werden.

