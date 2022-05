Luxemburg, 12. Mai 2022 - Die Welt, wie sie sich gerade zeigt, stellt manchen Anleger vor ganz neue Probleme: Einige der klassischen, auf klaren Regeln aufgebauten Strategien funktionieren nicht mehr. "Value oder Growth, Small und Mid Caps oder Blue Chips, zyklisch oder antizyklisch sind nicht mehr die bestimmenden Merkmale", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Derzeit gibt es eigentlich nur zwei Kategorien: Branchen, die outperformen, und andere, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...