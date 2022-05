Dillenburg (ots) -Im Moment gibt es bei fallenden Infektionszahlen kaum noch Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus. Spätestens im Herbst drohen aber wieder steigende COVID-19-Infektionen sowie eine große Grippewelle. Um vor allem vulnerable Gruppen zu schützen, hat CoviMedical ein Frühwarnsystem entwickelt, das Deutschland bestmöglich durch den "Corona-Herbst" bringen kann. Das Konzept umfasst ein einfaches und günstiges PCR-Testprodukt, einen massiven Ausbau der Laborkapazitäten, sowie eine Labortechnologie, die auch für andere Erreger wie die Influenza einsetzbar ist.Der "Bürgertest 2.0."Der neue PCR-Gurgeltest vereint die Vorteile des Antigen-Schnelltests mit denen der PCR-Methode: Dieser "Bürgertest 2.0" ist einfach und schnell durchzuführen, günstig und bietet durch den "Goldstandard" PCR gleichzeitig sehr zuverlässige Testergebnisse. Bislang mussten die Bürger:innen in Deutschland für einen PCR-Test zum Beispiel zu ihrem Arzt oder in ein Testzentrum gehen. CoviMedical bietet nun einen Test an, den Anwender:innen zuhause selbst durchführen können. Damit entlastet die Lösung den Gesundheitssektor, denn es ist kein medizinisches Personal notwendig. Nutzer:innen machen den Test unter Anleitung mit einer Web-App, das Ergebnis wird in weniger als 24 Stunden nach Probenabgabe übermittelt. Priorisierte Proben, wie zum Beispiel vulnerable Gruppen, erhalten das Ergebnis in weniger als 12 Stunden.Massiver Ausbau der LaborkapazitätenPCR-Massentestungen erfordern große Testkapazitäten. CoviMedical plant, im Herbst eine Kapazität von 500.000 PCR-Tests täglich anzubieten. Zudem ist das System kompatibel zu anderen Laboren, die in bestehende Kapazitäten integriert werden können. So wird garantiert, dass Kapazitätsengpässe in den Laboren eine Diskussion der Vergangenheit sind. Die Labore von CoviMedical sind rund um die Uhr besetzt. Positivmeldungen erfolgen unmittelbar an sieben Tagen die Woche und digital an die Gesundheitsbehörden, so dass keine Meldelücken entstehen.Intelligente LabortechnologieCoviMedical verfügt über Echtzeit-Daten zu dem Infektionsgeschehen, die das Unternehmen Auftragnehmer:innen zur Verfügung stellt. CoviMedical kann zusätzlich epidemiologische Daten auf freiwilliger Basis erfassen und auswerten. Das hilft, um die Pandemie besser zu managen und infizierte Personen schneller zu erreichen. Außerdem kann CoviMedical Proben auch auf andere Erreger wie die Influenza testen und durch Sequenzierung Virusvarianten bestimmen.Wien hat gezeigt: Es funktioniertDie Stadt Wien hat bereits gezeigt, dass das Konzept funktioniert: In Zusammenarbeit mit der Stadt hat das Unternehmen LEAD Horizon, exklusiver Partner von CoviMedical, das Projekt "Alles gurgelt" mit Labor-, Handels- und Logistikpartnern umgesetzt. Die Bürger:innen hatten Anspruch auf acht kostenlose PCR-Gurgeltests pro Woche und nahmen das Angebot sehr gut an: Seit dem Start sind in Wien mehr als 25 Millionen PCR-Gurgeltests durchgeführt worden. Peter Hacker, Gesundheitsstadtrat der Stadt Wien, teilte am 16. Februar 2022 mit, das Projekt "Alles gurgelt" habe im Zeitraum vom Oktober bis Dezember 2021 44.000 - 60.000 COVID-Fälle und 58.000 - 78.000 Krankheitstage vermieden. Damit das Frühwarnsystem auch in Deutschland umgesetzt werden kann, muss der Gesetzgeber einige Regelungen anpassen. Denn aktuell werden zum Beispiel PCR-Gurgeltests nicht behördlich anerkannt.Christoph Neumeier, Gründer und Geschäftsführer von CoviMedical, sagt: "Jetzt sind die entscheidenen Wochen, um sich auf den Herbst vorzubereiten. Neben steigenden COVID-19-Infektionen droht im Herbst auch eine Influenza-Welle und vulnerable Gruppen müssen geschützt werden. Wir haben ein schlüsselfertiges PCR-Testkonzept, das einfach, effizient, nachhaltig und erprobt ist und nicht nur COVID-19, sondern auch die Grippe und andere potentielle Erreger eindämmen wird. Was wir jetzt benötigen, sind Weichenstellungen durch die Politik, damit diese Konzepte in Deutschland umgesetzt werden können."Vielfältige Anwendungsgebiete für das Test-KonzeptDas Frühwarnsystem mit PCR-Gurgeltests ist vielfältig einsetzbar. Neben der öffentlichen Hand ist das Konzept vor allem geeignet für:- Konzert- und Festivalveranstalter: Einfaches und günstiges PCR-Testkonzept für sichere Groß-Veranstaltungen - Testungen sind deutschlandweit vor Anreise oder auch vor Ort möglich- Vulnerable Gruppen und Angehörige: Verlässliche PCR-Massentests anstatt unsicherer und ineffizienter Antigen-Schnelltests- Unternehmen: Das Frühwarnsystem erkennt Infektionsherde schnell, senkt Krankenstände und verhindert Produktionsausfälle.Christoph Neumeier sagt: "Nach mehr als zwei Jahren Pandemie wissen wir, was funktioniert und was nicht. Deshalb setzen wir auf effiziente und günstige PCR-Testungen, eine starke und flexible Laborinfrastruktur und digitale Schnittstellen. Jetzt geht es mit Partnern aus der öffentlichen Hand, der Wirtschaft, Händlern und Laboren in die Umsetzung. Darauf freuen wir uns."Über CoviMedicalCoviMedical ist ein junges Unternehmen aus Dillenburg/Hessen und inzwischen führender Anbieter von COVID-Präventionslösungen. Das Unternehmen bietet Bürger:innen, Institutionen, Unternehmen, Ländern wie Kommunen maßgeschneiderte Lösungen - von stationären Testzentren, über Containerlösungen bis hin zu mobilen Services, von Antigen- bis hin zu PCR- und Antikörper-Tests. CoviMedical verfügt über ein deutschlandweites Logistiknetzwerk. Die Labore in Berlin, Frankfurt, Frankfurt Flughafen, München sowie ein mobiles PCR-Labor bieten für den B2B- und öffentlichen Sektor umfangreiche Testkapazitäten- und expertise.Weitere Informationen: www.covimedical.de (https://covimedical.de/)Weitere Informationen zum Unternehmen: https://covimedical.dePressekontakt:presse@covimedical.deOriginal-Content von: Covimedical GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151490/5220168