Limassol, Cyprus (ots/PRNewswire) -easyMarkets bringt erneut ein neues Produkt auf den Markt, das unseren Kunden noch mehr Auswahlmöglichkeiten beim Handel bietet.Zusätzlich zu unserer bereits robusten Auswahl an Plattformen, einschließlich der proprietären Web- und Mobilplattform von easyMarkets, MT4 und TradingView, bieten wir jetzt MT5 mit variablen Spreads und einer höheren Hebelwirkung von 500:1 an (höhere Hebelwirkung ist für europäische und australische Kunden aufgrund von Vorschriften nicht verfügbar).Wir glauben, dass diese neue Produkteinführung den Handel unserer Kunden besser erleichtern wird, indem sie ihnen die Wahl zwischen variablen oder festen Spreads ermöglichen - oder beides, wenn sie möchten, alles im selben Ökosystem. Unsere Mission ist und war es schon immer, Händlern eine branchenführende Erfahrung zu bieten, und deshalb entwickeln und veröffentlichen wir unermüdlich Updates für unsere Dienstleistungen, Produkte und Plattformen, die wir anbieten. Wir erweitern auch ständig die Liste der Aktien und anderer Instrumente auf allen unseren Plattformen, einschließlich MT5.Chief Marketing Officer Ohad GolanDies gibt unseren Kunden noch mehr Auswahl beim Handel, mit allen Vorteilen und Risikomanagement-Tools, die auf MT4 verfügbar sind, einschließlich:- Schutz vor negativem Saldo- Keine Provision oder versteckte Gebühren- Expert Advisors (EA) erlaubtWarum bietet easyMarkets variable Spreads auf MT5 an?Variable Spreads schwanken je nach Marktbedingungen (im Allgemeinen bei erhöhter Liquidität oder hoher Volatilität) - was bedeutet, dass sie enger oder breiter werden, während sich feste Spreads während der Marktzeiten nie ändern und dies den Kunden eine weitere Strategie zum Handeln bietet. Auch im Allgemeinen sind die variablen Spreads niedriger als die festen Spreads, erfordern jedoch ein genaueres Exposure-Management.Wir wollen, dass unsere Kunden alle strategischen Vorteile haben, die ihnen am Markt zur Verfügung stehen. Wenn die Strategie und Handelsmethoden unserer Kunden besser durch variable oder feste Spreads bedient werden, haben sie diese Wahl mit easyMarkets!Die Anmeldung ist einfach und unkompliziert, sobald der Kunde sein Konto registriert und bestätigt hat.MT5 herunterladen (https://www.easymarkets.com/eu/de/platforms/mt5/)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1815883/easyMarkets.jpgPressekontakt:Ohad Golan,support@easymarkets.com ,/ +357 25 828899Original-Content von: easyMarkets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148325/5220182