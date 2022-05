Die Erwartungen des Marktes für das erste Quartal waren minimal, dennoch hat es Beyond Meat geschafft, sie zu verfehlen. Die Aktie crashte nachbörslich um 22 Prozent auf ein Rekordtief. Dabei war Beyond Meat in der Pandemie noch stark gefragt. Doch machen wir uns nichts vor: Die Hausse kommt wohl nie mehr wieder.Am Ende war das Dörrfleisch auf Planzenbasis schuld. Dessen Einführung hat laut Beyond-Meat-CEO Ethan Brown im ersten Quartal die Gewinnspannen stark belastet. Unterm Strich verbuchte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...