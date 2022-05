Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2933 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/26 dreht sich um Erinnerungen an das Zumtobel-IPO, das Sanochemia-IPO, Spitzen und Deals bei Palfinger, AT&S erhöht Dividende deutlich, dazu stelle ich eine Grohmann-Rule auf, zeige ein Rosinger-Video, berichte über gute Zahlen bei Verbund und Wienerberger und verstehe deren Kursrückgänge heute nicht. Weiters: Was Martin Kocher gestern beim ÖVFA-Festl gesagt hat. Zum Schluss gibts ein Rätsel, Lösungen bitte an rudi@boersenradio.at . Erwähnt werden:Video zu ...

