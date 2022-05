Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Kabarettist Mathias Richling /Fr., 13. Mai 2022, 22 Uhr, SWR FernsehenImmer wieder eskalieren Alltagssituationen und es kommt zu Streit, Übergriffen und Gewaltausbrüchen. Auch Menschen, die auf beruflicher Ebene helfen wollen, erleben zunehmend Aggressionen: Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter:innen werden in ihrer Arbeit behindert, beleidigt oder bedroht. Woher kommt diese Wut? Welche Auswirkungen ergeben sich dadurch? Was kann man für ein friedlicheres Miteinander tun? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Die gereizte Gesellschaft" am Freitag, 13. Mai 2022, 22 Uhr, im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung auch ein Jahr verfügbar in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube Channel.Die Gäste im "NACHTCAFÉ":Mathias Richling ist Kabarettist und SchauspielerDer Kabarettist Mathias Richling kritisiert regelmäßig gesellschaftliche Missstände und scheut sich nicht, kontroverse Themen anzusprechen. Viele öffentliche Debatten werden seiner Meinung nach inzwischen zu einseitig geführt: "Es wird nicht differenziert", sagt Mathias Richling. Besonders in den sozialen Medien wird aus seiner Sicht oft nur noch die eigene Meinung wahrgenommen.Dr. Florian Balkau stand als Impfbefürworter unter PolizeischutzEin Disput über das Impfen zwischen dem Hausarzt Dr. Florian Balkau und einer Patientin machte bundesweit Schlagzeilen. Der Mediziner hatte in der Öffentlichkeit bekräftigt, keine überzeugten Impfverweigerer behandeln zu wollen. Die Folgen waren eine große Empörungswelle und unzählige Hassmails. Wochenlang stand der Arzt unter Polizeischutz.Judith Nicola wurde schon oft rassistisch beleidigtJudith Nicola ist häufig Beleidigungen ausgesetzt. Besonders Menschen unter Stress und Zeitdruck laden ihre Wut bei der Angestellten einer Fluggesellschaft ab. "Es trifft mich im Inneren, weil ich es immer wieder erlebe. Wir sind alle gestresst und hin und wieder genervt, aber man muss sich an Grenzen halten."Raphaela Merz erlebt als Notfallsanitäterin häufig BeleidigungenDie Notfallsanitäterin Raphaela Merz erlebt in ihrem Beruf nahezu täglich Aggressionen. "Das hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlimmert. Wir wollen nur helfen, und dann wird sich sofort beschwert, echauffiert und mit Anzeigen gedroht. Das macht manchmal schon Angst", sagt Merz. Immer wieder erhält sie Morddrohungen - sie wurde sogar bereits mit einer Machete angegriffen.Ronja Maltzahn war Rassismus-Vorwürfen ausgesetztViele Menschen diskutierten heftig über die Frisur von Ronja Maltzahn. Auslöser war eine Ausladung von "Fridays for Future" - verbunden mit der Forderung, ihre Dreadlocks abzuschneiden. Als sie sich über das Vorgehen auf Instagram beschwerte, trat sie eine riesige Medienwelle los: "Es gab 5.000 Kommentare unter meinem Post, mein Telefon hat den ganzen Tag geklingelt. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist."Prof. Beate Küpper ist Psychologin und KonfliktforscherinProf. Dr. Beate Küpper weiß, wie schädlich eine gereizte Grundstimmung für die Gesellschaft ist. "Nach zwei Jahren Corona sind die Nerven von vielen Menschen allein deswegen dünn," so die Psychologin und Konfliktforscherin. Umso wichtiger findet es sie, dass man miteinander im Gespräch bleibt und nicht in jeder Situation sofort öffentlich der Empörung freien Lauf lässt."NACHTCAFÉ" - anspruchsvoller Talk auf AugenhöheDas "NACHTCAFÉ" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Expert:innen, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen. "NACHTCAFÉ: Die gereizte Gesellschaft" am Freitag, 13. Mai 2022, 22 Uhr im SWR Fernsehen