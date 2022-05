Unterföhring (ots) -- Science-Fiction-Serie nach dem gleichnamigen Roman von John Wyndham- Mit Keeley Hawes ("Bodyguard") und Max Beesley ("The Outsider")- Ab 16. Juni auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf AbrufDie britische Science-Fiction-Serie "Midwich Cuckoos - Das Dorf der Verammten" nach dem gleichnamigen Roman von John Wyndham ist ab 16. Juni immer donnerstags ab 21.55 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen und steht parallel dazu auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf zur Verfügung. Zum Start gibt es eine Doppelfolge, danach wöchentlich eine Episode. Die Serie ist wahlweise im Original mit englischen oder deutschen Untertiteln sowie in der synchronisierten Fassung zu sehen.Über "Midwich Cuckoos - Das Dorf der Verdammten":Die kleine englische Pendlerstadt Midwich ist ein recht verschlafener Ort, in dem in der Regel nicht viel passiert. Bis in der Dämmerung eines Sommertages die Bewohner einiger Straßenzüge des Städtchens in Panik geraten: Nach einem Stromausfall fallen die Menschen plötzlich und ohne Grund in Ohnmacht. Erst als der mysteriöse Stromausfall behoben ist, scheint sich das Leben der Betroffenen wieder zu normalisieren. Doch dann entdecken die Bewohner, dass alle Frauen im gebärfähigen Alter, die ohnmächtig waren, auf unerklärliche Weise schwanger geworden sind. Die begabte Psychotherapeutin Dr. Susannah Zellaby (Keeley Hawes), hat alle Hände voll zu tun, um den Betroffenen durch die emotionale Achterbahn zu helfen. Währenddessen versucht der örtliche Polizeibeamte DCI Paul Kirby (Max Beesley) die Bewohner zu beruhigen und die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ungeachtet dessen baut sich in den gemütlichen Straßen von Midwich eine furchterregende Macht auf. Wer sind diese Kinder? Und was wollen sie?Der Roman "The Midwich Cuckoos" des britischen Science-Fiction-Auors John Wyndham erschien 1957 und wurde in Deutschland unter den Titeln "Es geschah am Tage X" und "Kuckuckskinder" bekannt. Es gibt zwei Filmadaptionen unter dem Titel "Das Dorf der Verdammten": 1960 von Wolf Rilla und 1995 unter der Regie von John Carpenter.Facts:Originaltitel: "The Midwich Cuckoos", Sci-Fi-Serie, 7 Episoden, je ca. 60 Minuten, UK 2022. Produzentin: Eliza Mellor. Executive Producers: Rick Senat, Alice Troughton, Neil Blair. Regie: Alice Troughton, Jennifer Perrott. Facts:Originaltitel: "The Midwich Cuckoos", Sci-Fi-Serie, 7 Episoden, je ca. 60 Minuten, UK 2022. Produzentin: Eliza Mellor. Executive Producers: Rick Senat, Alice Troughton, Neil Blair. Regie: Alice Troughton, Jennifer Perrott. Darsteller: Keeley Hawes, Max Beesley, India Ria Amarteifio, Synnove Karlsen, Cherrelle Skeete, Samuel West, Aisling Loftus, Ukweli Roach, Lara Rossi, Lewis Reeves, Rebekah Staton, Anneika Rose.Ausstrahlungstermine:Ab 16. Juni 2022 immer donnerstags um 21.55 Uhr auf Sky Atlantic sowie parallel dazu auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Zum Start eine Doppelfolge, danach eine Episode pro Woche. Wahlweise im Original mit deutschen und Englischen Untertiteln sowie in deutscher Synchronisation. Auch in UHD. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Sky Studios entwickelt, produziert, beauftragt und finanziert Original Drama- und Comedy-Serien für die 24 Millionen Sky-Kunden und darüber hinaus. Aufbauend auf dem Erfolg der von der Kritik gefeierten Sky Originals, darunter der Emmy-Gewinner "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" der Bafta-Preisträger "Patrick Melrose (https://www.sky.de/serien/patrick-melrose-158083)" und die internationalen Hits "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", "Riviera (https://www.sky.de/serien/riviera-144049)" und "Britannia (https://www.sky.de/serien/britannia-154516)", ist Sky Studios die neue kreative Heimat der sehenswerten Sky Originals, wie "The Rising (https://www.sky.de/serien/the-rising)", "Blocco 181" und "Souls (https://www.sky.de/serien/souls)" und "Funeral for a Dog". (https://www.sky.de/serien/funeral-for-a-dog)Wir sind ein flexibles Studio, das nach den besten, noch nicht erzählten Geschichten sucht und dabei mit den besten Autoren, Produzenten und Talenten zusammenarbeitet, um den Zuschauern Geschichten zu bieten, die sie sonst nirgendwo finden.Mit Auftragnehmern und Produktionskapazitäten in Großbritannien, Deutschland und Italien kennen wir die lokalen Geschmäcker in Europa besser als jeder andere und haben Pläne, unsere Investitionen in Originalinhalte bis 2024 mehr als zu verdoppeln, wobei wir von Comcast NBCUniversal voll unterstützt werden.Außerdem entwickeln wir ein neues Fernseh- und Filmstudio, die Sky Studios Elstree, von denen erwartet wird, dass sie allein in den ersten fünf Jahren mehr als 2 000 neue Arbeitsplätze schaffen und zusätzliche Produktionsinvestitionen in Höhe von 3 Mrd. GBP im britischen Kreativsektor auslösen werden. 