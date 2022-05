Das Zahlenwerk von RWE kann sich sehen lassen: Das Ergebnis im ersten Quartal 2022 stieg um 65 Prozent - und das mit einer Millionen-Abschreibung auf russische Kohle. Zudem wurde mehr Energie aus Sonne und Wind gewonnen.

RWE hat heute seine Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht: Das bereinigte Ebitda lag bei 1,46 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs von 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das bereinigte Nettoergebnis hat sich mit 735 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.



In den ersten drei Monaten von 2022 erzeugte RWE über 20 Prozent mehr Strom aus Sonne und Wind als im Vorjahresquartal. Das lag vor allem an verbesserten Windverhältnissen. Die Inbetriebnahme des britischen Offshore-Windparks Triton Knoll steuerte ebenso dazu bei. Außerdem nahm RWE im ersten Quartal 2022 den texanischen 200-Megawatt-Onshore-Windpark El Algodon Alto ans Netz, sowie weitere Onshore-Projekte in Deutschland und Frankreich. In der gesamten Erzeugungskapazität stieg der Anteil von erneuerbaren Energien auf 30 Prozent an.

RWE hat den langfristigen Bezugsvertrag für Kohle aus Russland abgeschrieben. Grund dafür ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Großbritannien verhängte im März ein Kohleembargo gegen Russland. Die Abschreibung des Energieversorgungskonzerns beläuft sich auf rund 850 Millionen Euro im ersten Quartal.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 wurde von RWE bestätigt. Michael Müller, Finanzvorstand der RWE AG sagt: "Als RWE helfen wir der Bundesregierung, unabhängig von russischem Gas zu werden - kurzfristig durch den Aufbau von Kapazitäten für Flüssiggas. Mittel- und langfristig, indem wir den Ausbau der Erneuerbaren Energien und den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft vorantreiben. Das ist der Kern unserer 'Growing Green-Strategie'. Dieses Jahr wollen wir mehr als 3,7 Milliarden Euro investieren - und dank unserer weiterhin guten Finanzlage haben wir auch die Mittel dazu."



Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 40,49 Euro (wallstreet-online.de Stand 12.05.22 12:23 Uhr). Von insgesamt 22 Analysten von Marketscreener raten 13 zum Kauf der Aktie, acht zum Aufstocken und einer zum Halten. Das durschnittliche Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von 15,8 Prozent zum aktuellen Kurs.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion





Enthaltene Werte: DE0007037129