München (ots) -Zum Wochenauftakt erwartet die Zuschauer ein Rateduell zwischen zwei Berliner Musikern: Der Sänger Adel Tawil tritt gegen die Sängerin Jeanette Biedermann an. Wer von beiden trifft bei "Wer weiß denn sowas?" die richtigen Töne?Ein sportliches Paar hat Moderator Kai Pflaume am Dienstag ins Studio eingeladen: Sky-Moderatorin Laura Winter und ihr Partner, der Fußballspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach, wollen beim spannenden Quiz-Wettstreit beide auf der Ratewand mehr Treffer erzielen und den Sieg für sich einfahren.Jasmin Gnu ist Deutschlands erfolgreichste Online-Gamerin. Ihre Gegenspielerin Sophia Thiel beschäftigt sich auf ihrem Social-Media-Kanal hauptsächlich mit Fitness und dem Thema gesunde Ernährung. Online sind beide Frauen bereits mega-erfolgreich, aber welche von ihnen schlägt sich besser beim "analogen" Wettraten? Die Antwort darauf gibt es am Mittwoch.Zwei renommierte Journalisten treffen am Donnerstag zum Rateduell aufeinander: Während sich Guido Knopp in der Doku-Reihe "History" mit historischen Ereignissen beschäftigte, ist sein Kollege Ingo Zamperoni immer auf der Höhe der Zeit, wenn er als "Tagesthemen"-Moderator das aktuelle Weltgeschehen einordnet und präsentiert."Ich bin dein Vater!" Ob der legendäre "Darth Vader"-Satz, der sich dank der sonoren deutschen Stimme seines Synchronsprechers jedem "Star Wars"-Fan eingebrannt hat, am Freitag zu hören sein wird? Auf jeden Fall wird der tiefe Bass von Schauspieler, Sänger und Songwriter Reiner Schöne zum Wochenausklang erklingen, wenn er gegen seinen Schauspielkollegen Jürgen Vogel antritt, um mit Hilfe der beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton Quizfragen, wie diese, richtig zu beantworten:Welches dieser U-Bahn-Netze hat die meisten Stationen?a) Paris Metrob) London Undergroundc) New York City SubwayDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 16. bis 20. Mai 2022 im Überblick:Montag, 16. Mai - Adel Tawil und Jeanette BiedermannDienstag, 17. Mai - Jonas Hofmann und Laura WinterMittwoch, 18. Mai - Jasmin Gnu und Sophia ThielDonnerstag, 19. Mai - Guido Knopp und Ingo ZamperoniFreitag, 20. Mai - Jürgen Vogel und Reiner SchöneWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5220468