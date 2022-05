Stavanger (www.fondscheck.de) - Das 1. Quartal 2022 begann gut, da sich der europäische Immobilienmarkt dank der Öffnung der Volkswirtschaften nach Covid sehr gut erholte, so Michael Gobitschek, Portfoliomanager des SKAGEN m2 (ISIN NO0010657356/ WKN A1J7XC) von SKAGEN Funds.Allerdings habe sich dieser positive Ausblick mit einem Schlag verflüchtigt, als Russland über Nacht in die Ukraine einmarschiert sei. Angesichts des hohen geopolitischen Risikos habe der SKAGEN m2 keine Positionen in diesen beiden Ländern besessen, aber dennoch beschlossen, einige Bestände mit Vermögenswerten in Osteuropa zu verkaufen, um das Risikos durch eine grenzüberschreitende Eskalation und steigende Risikoprämien zu minimieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...