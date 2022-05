DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Schaeffler AG: Aus dem Geschäftsfeld Industrie 4.0 wird Schaeffler Lifetime Solutions



12.05.2022 / 13:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aus dem Geschäftsfeld Industrie 4.0 wird Schaeffler Lifetime Solutions - Neuer Name spiegelt die auf den Anwender fokussierte Neuausrichtung des Angebots wider - Kontinuierliche digitale Zustandsüberwachung und vorrausschauende Wartung verlängern Lebensdauer von Anlagen und Maschinen - Schaeffler reagiert so auf veränderte Arbeitsrealität der Kunden, in der reibungslose und nachhaltige Produktion an Bedeutung gewinnt

Schweinfurt | 12. Mai 2022 | Aus Industrie 4.0 wird Schaeffler Lifetime Solutions: Die Umbenennung erfolgt aufgrund der Neuausrichtung des Leistungsportfolios, welches in den vergangenen Jahren sukzessive von reinen Produktlösungen hin zu ganzheitlichen Dienstleistungen erweitert wurde. Der neue Name "Schaeffler Lifetime Solutions" sowie der Subclaim "Keep your machines rolling" symbolisiert dabei den Anspruch, Wünsche und Bedürfnisse von Instandhaltungs- und Werksleitern über die gesamte Lebensdauer einer Maschine hinweg zu bedienen. "Die Herausforderungen aber auch die Möglichkeiten steigen: Höhere Produktivität und mehr Nachhaltigkeit sollen mit größtmöglicher Effizienz realisiert werden", erklärt Dr. Stefan Spindler, Vorstand der Sparte Industrial bei Schaeffler. "Das erfordert umfassende Konzepte - und genau hier setzen wir mit Schaeffler Lifetime Solutions an. Unsere Kunden stehen im Fokus, wir unterstützen sie auf der ganzen Länge der Strecke. Das Ziel ist klar: Unsere Produkte und Leistungen sollen ihre Arbeitsabläufe so planbar wie möglich machen und ihnen die Gewissheit geben, dass ihre Maschinen verlässlich und ohne überraschende Ausfälle laufen." "Der neue Name zeigt ganz klar den Weg, den wir beschreiten", ergänzt Rauli Hantikainen, Leiter der Schaeffler Lifetime Solutions. "Er ist ein Werteversprechen: Für weniger ungeplante Stillstände, verlängerte Lebensdauer der Lager und Maschinen, für mehr Nachhaltigkeit und höhere Zuverlässigkeit im Betrieb und vor allem für einen stressfreien und planbareren Arbeitsalltag. Für unsere Kunden sind wir ein Partner auf Augenhöhe, der sie in jeder Phase ihrer Produktion begleitet und mit individuellen Lösungen parat steht." Schaeffler Lifetime Solutions bündelt Komponenten- und Digital-Expertise

Im Fokus des Produkt- und Leistungsportfolios steht die vorausschauende, präventive Instandhaltung. Diese basiert auf Schaefflers langjähriger Erfahrung in der Gestaltung der Lagerung, der Montage und der stetigen Schmierung und Überwachung. Das Stichwort "Nachhaltigkeit" gewinnt in der Produktion immer weiter an Bedeutung und bildet daher einen der wichtigsten Grundpfeiler für den Aus- und Aufbau von Schaeffler Lifetime Solutions. Der Fokus liegt hierbei auf der effizienten und präventiven Wartung. Diese leistet wertvolle Beiträge zur besseren Nutzung von Ressourcen, da sie ungeplante Ausfälle in der Anlage verhindert und dazu beiträgt, CO 2 -Emissionen zu reduzieren. Schaeffler Gruppe - We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 13,9 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.800 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2021 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz drei im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. Ansprechpartner Dr. Axel Lüdeke

Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG

Herzogenaurach



Tel.: +49 9132 82 8901

E-Mail: axel.luedeke@schaeffler.com Renata Casaro

Leiterin Investor Relations

Schaeffler AG

Herzogenaurach



Tel.: +49 9132 82 4440

E-Mail: ir@schaeffler.com Yusuf Bulut

Leiter Kommunikation & Marketing Industrial

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Schweinfurt



Tel.: +49 9721 91 3934

E-Mail: bulutysu@schaeffler.com Stefanie Dangl

Senior Manager Investor Relations

Schaeffler AG

Herzogenaurach



Tel.: +49 9132 82 4440

E-Mail: ir@schaeffler.com

12.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de