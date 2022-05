Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag stark nachgegeben und damit ihre Erholungsversuche der Vortage erst einmal eingestellt.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag stark nachgegeben und damit ihre Erholungsversuche der Vortage erst einmal eingestellt. Der EuroStoxx 50 sank am späten Vormittag um 2,6 Prozent auf 3554,15 Zähler, der Pariser Leitindex Cac 40 büsste 2,4 Prozent auf 6119,93 Punkte ein. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 2,3 Prozent auf 7175,83 Punkte nach unten.

Den vollständigen Artikel lesen ...