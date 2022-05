DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IEA: EU-Ölembargo würde russische Ölproduktion schwer treffen

Eine Verschärfung der Sanktionen gegen russische Ölexporte, einschließlich eines geplanten EU-Embargos, würde die russische Ölindustrie nach Ansicht der Internationale Energie-Agentur (IEA) schwer treffen und könnte die Rohölproduktion um fast zwei Jahrzehnte zurückwerfen. Nach dem Einmarsch Moskaus in der Ukraine haben die russischen Ölproduzenten Schwierigkeiten, Abnehmer für ihr Rohöl zu finden, was sie zu Lieferstopps zwingt und die ohnehin schon angespannten Energiemärkte weiter verknappt.

IAB: Zahl der offenen Stellen im ersten Quartal auf Rekordhoch

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im ersten Quartal ungeachtet des im Februar begonnenen Krieg Russlands gegen die Ukraine sehr hoch gewesen. Laut Mitteilung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gab es 1,74 Millionen offene Stellen. Damit wurde der Rekord vom Vorquartal übertroffen. Gegenüber dem vierten Quartal stieg die Zahl der offenen Stellen um rund 51.000 bzw. 3 Prozent, im Vergleich zum ersten Quartal 2021 um 612.500 oder bzw. 54 Prozent. Laut IAB sank darüber hinaus die Zahl der Arbeitslosen.

DIHK sieht für Exporte 2022 nicht mehr als "schwarze Null"

Die im Auslandsgeschäft aktiven deutschen Unternehmen sehen ihre gegenwärtige Lage laut einer Umfrage inzwischen dramatisch negativer. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet für 2022 nun nur noch mit einer "schwarzen Null" beim Export. Zu Jahresbeginn hatte die Kammerorganisation noch ein Plus von 6 Prozent vorhergesagt. "Wir resümieren, dass sich das Auslandsgeschäft der deutschen Unternehmen auf erheblichem Schlingerkurs befindet", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. "Im Frühjahr 2022 gehen die Unternehmen von einer deutlichen Verschlechterung der Konjunktur an ihren Standorten aus."

IMK: Rezessionsrisiko leicht gesunken

Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten in eine Rezession gerät, ist nach Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) leicht gesunken - von 65,4 Prozent Anfang April auf jetzt 52,6 Prozent. "Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sowie fortdauernde Lieferkettenprobleme durch rigide Abschottungen in der Omikron-Welle in China führen dazu, dass die Rezessionswahrscheinlichkeit in Deutschland hoch bleibt", erklärte das zur Hans-Böckler-Stiftung zählende Institut.

EZB-Offizielle sehen positiven Leitzins am Jahresende - Agentur

Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) bekennen sich nicht nur öffentlich zu einer Anhebung des Einlagenzinses im Juli - sie sehen den Zins am Jahresende auch zunehmend in positivem Territorium, wie Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Ratsmitglieder berichtet.

EZB-Ratsmitglied Kazimir für Zinserhöhung im Juli

EZB-Ratsmitglied Petr Kazimir plädiert für eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juli. "Bereit im Juli anzuheben", schrieb Kazimir im Kurznachrichtendienst Twitter. Kazimir reiht sich damit in die länger werdende Liste von EZB-Offiziellen ein, die einen Zinsschritt im Juli befürworten - zuletzt sogar EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Steinmeier will Pläne für Ukraine-Reise wieder aufgreifen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will nach dem Ausräumen der diplomatischen Irritationen zwischen Deutschland und der Ukraine seine Pläne für eine Reise in das von Russland überfallene Land wieder aufgreifen. "Ich gehe davon aus, dass ich zu gegebener Zeit mit Herrn Selenskyj auch wieder zusammentreffe", sagte Steinmeier in Quedlinburg dem MDR. Kurzfristige Planungen dafür gebe es aber noch nicht.

Gazprom: Russischer Gastransit durch Ukraine um fast ein Drittel geringer

Nach Angaben des russischen Gazprom-Konzerns ist der Transit russischen Gases durch die Ukraine am Donnerstag um fast ein Drittel gesunken. Wie der Konzern der russischen Nachrichtenagentur Interfax mitteilte, wurden am Donnerstag insgesamt 50,6 Millionen Kubikmeter durch die Ukraine geliefert. Am Tag zuvor waren es demnach noch 72 Millionen Kubikmeter gewesen.

Finnland spricht sich für "unverzüglichen" Nato-Beitritt aus

Finnlands Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin haben sich für einen sofortigen Antrag zur Aufnahme ihres Landes in die Nato ausgesprochen. In einer gemeinsamen Erklärung forderten die beiden Politiker, dass Finnland die Aufnahme in die westliche Militärallianz "unverzüglich" beantragen solle. Sie kündigten eine endgültige Entscheidung für Sonntag an.

Kreml: Nato-Beitritt Finnlands wäre "eindeutig" Bedrohung für Russland

Ein Nato-Beitritt Finnlands wäre nach Einschätzung der Führung in Moskau "eindeutig" eine Bedrohung für Russland. Wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, würde eine Ausweitung des Militärbündnisses und eine Nato-Annäherung an die russischen Grenzen "die Welt und unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer machen".

Lindner: Finnischer Beitrittwunsch ist historisch

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat den finnischen Wunsch nach einem Nato-Beitritt als "historisch" gewertet. "Hei Finnland!", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Das Bekenntnis zur Nato ist nicht nur historisch. Es zeigt außerdem ganz deutlich: Putin wird eines niemals erreichen - und zwar unsere liberalen Demokratien zu spalten."

Mexiko Industrieproduktion März +0,4% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion März +2,6% (PROG: +2,0%) gg Vj

