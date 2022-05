Die Produkte von Future of Cheese wurden einem Audit unterzogen und haben eine Bio-Zertifizierung erhalten. Damit können sie ab sofort in den Märkten Kanadas, der Vereinigten Staaten und Europas auf nationaler Ebene verkauft werden.

12. Mai 2022, Toronto, Kanada: ORAGIN Foods Inc. ("ORAGIN" oder das "Unternehmen") (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW) gibt mit großer Freude bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Future of Cheese Inc. ("Future of Cheese" oder das "Unternehmen") die Bio-Zertifizierung durch Ecocert erhalten hat, die es dem Unternehmen ermöglicht, Bio-Angaben auf seinen Produkten in Kanada, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zu vermarkten. Über Ecocert wurden die Produkte des Unternehmens im Einklang mit den Anforderungen des Canadian Organic Regime (CRO), des US-Canada Organic Equivalency Arrangement (USCOEA) und des European Union-Canada Organic Equivalency Arrangement (EUCOEA) zertifiziert.

"Dies ist ein großer Meilenstein für uns und die ORAGIN-Aktionäre, denn es bedeutet nicht nur, dass unsere Produkte von einer internationalen Regulierungsbehörde als Produkte von höchster Qualität anerkannt werden, weil sie biologische Zutaten enthalten, sondern auch, dass sie frei von gentechnisch veränderten, chemischen und synthetischen Inhaltsstoffen sind. Damit wird einmal mehr unser Bekenntnis zu Gesundheit, Wohlbefinden und zum Schutz unserer Umwelt unter Beweis gestellt", erklärt Jen Wojtaszek, President von Future of Cheese. "Außerdem haben wir jetzt offiziell grünes Licht bekommen, um im Zuge unserer Vorbereitungen auf den geplanten Start des Online-Handels diese Ansprüche mit Stolz in verschiedenen internationalen Märkten zu vermarkten."

Ecocert verfügt über ein internationales Netzwerk in mehr als 130 Ländern, um die Konformität von Praktiken mit den Bio-Anforderungen zu verifizieren. Vom Rohstoff bis zum Endprodukt wird die gesamte Lieferkette überprüft. Ecocert führt mindestens einmal jährlich eine Inspektion vor Ort durch und ergänzend dazu weitere, nicht angekündigte Audits während des Jahres. Die Prüfberichte werden anschließend von unabhängiger Seite verifiziert, um die Bio-Produkte zertifizieren zu können.

Dank der Zertifizierung ist das Unternehmen außerdem in der Lage, in Einzelhandelsketten zu expandieren, die auf alle Produkte, die sie ihren Kunden vertrauensvoll anbieten, strenge ökologische, gentechnikfreie und nachhaltige Richtlinien anwenden.

Über ORAGIN Foods

ORAGIN Foods Inc. (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW) ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit mehreren Standbeinen, das neue und innovative Lebensmittel- und Getränkemarken entwickelt, erwirbt, ausbaut und über einen Geschäftsbereich für abgepackte Verbrauchsgüter vermarktet. Das Unternehmen beinhaltet auch einen Geschäftsbereich für den Einzelhandel, der Organic Garage, einen der führenden kanadischen Einzelhändler für natürliche und biologische Lebensmittel, besitzt und betreibt. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte die ORAGIN-Website unter www.oragin.com.

Über Future of Cheese

Future of Cheese Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft pflanzlicher Milchproduktalternativen ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: ir@oragin.com

W: www.oragin.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. "prognostizieren", "erreichen", "könnten", "glauben", "planen", "beabsichtigen", "Ziel", "laufend", "durchgehend", "schätzen", "Ausblick", "erwarten", "können", "werden", "Projekt", "sollten" oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Oragin Foods Inc. ("Oragin") liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Oragin wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl Oragin versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Oragin erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Oragin keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen, späteren oder sonstigen Informationen Rechnung zu tragen.

