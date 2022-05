Varta hat am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022 präsentiert. An den Jahreszielen hält der Batterie-Konzern trotz globaler Krisen fest. Anleger trauen dem Braten nicht. Die Aktie fällt deutlich.

Varta peilt laut Pressemitteilung weiterhin einen Konzernumsatz von bis zu einer Milliarde Euro für das laufende Jahr an, was einem Anstieg von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleichkäme. In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 machte der MDAX-Konzern einen Umsatz von 185,3 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal lag dieser noch bei 204,3 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA sank um 21,8 Millionen Euro auf 38,1 Millionen Euro gegenüber dem ersten Quartal 2021.

Auch wenn die globalen Krisen nicht spurlos an uns vorübergingen, sei und bleibe Varta ein sehr gesundes Unternehmen, so Armin Hessenberger, CFO der Varta AG. Dennoch merkt er an: "Die steigenden Rohstoff- und Energiekosten können nur zeitverzögert an unsere Kunden weitergegeben werden, zudem belastet das Ergebnis die Projekt- und Anlaufkosten für die großformatige Lithium-Ionen Zellen, bei denen wir erste Umsätze im Jahr 2024 erwarten."

Für das zweite Quartal 2022 erwarte Varta Umsätze zwischen 195 und 205 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA zwischen 34 und 38 Millionen Euro, wie es aus einer Mitteilung an die Investoren hervorgeht. Die Anleger sind dem Abverkauf nach zu urteilen skeptisch, ob der Batterie-Spezialist seine Ziele erreichen wird. Sie verlieren das Vertrauen. Der Aktienkurs steht im Xetra-Handel bei minus 13 Prozent (12.05.2022; 13:10 Uhr). Innerhalb des vergangenen Halbjahres ist das Wertpapier um 40 Prozent gefallen und steht nun bei circa 70 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Bankhäuser liegt ungefähr 50 Prozent darüber.

Noch vor sechs Monaten stand die Aktie bei knapp 120 Euro. Immer wieder wird Varta das Ziel von Short-Attacken.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008467416,DE000A0TGJ55