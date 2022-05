NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Credit Suisse nach Zahlen zum ersten Quartal von 7,30 auf 6,90 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Großbank habe besorgniserregende Resultate präsentiert, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe sie bei den Erträgen, den Kosten und beim Kapital die Erwartungen verfehlt. Zudem hätten auch die beiden Schlüsselbereiche - Vermögensverwaltung und Investmentbank - Ergebnisse unter den Erwartungen geliefert. Die Expertin sieht denn auch derzeit drei Hauptprobleme, bei denen ein Wendepunkt noch lange nicht erreicht sei: tendenziell rückläufige Erträge, steigende Kosten und eine gefährdete Kapitalgenerierung./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 14:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

CREDIT SUISSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de