HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 770 auf 620 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Auf kurze Sicht habe der Großküchen-Ausstatter zwar weiter mit Gegenwind zu kämpfen, doch erscheine der Konzern gut für das herausfordernde Umfeld gerüstet, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies hätten die besser als erwartet ausgefallenen Resultate einmal mehr bestätigt. Das niedrigere Kursziel resultierte unter anderem aus dem von ihr angesetzten höheren risikolosen Zinssatz im Bewertungsmodell. Zudem seien die Aktien derzeit etwas sensibler gegenüber Marktschwankungen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



ISIN: DE0007010803

