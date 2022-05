Varta mit schwachen Zahlen - Aktie bricht ein

Werbung



Das Unternehmen präsentierte Zahlen zum ersten Quartal. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, unter anderem den DAX©, den Dow Jones Transportation Index© und den Dow Jones Industrial Average© unter die Lupe.



Am Donnerstagmorgen präsentierte der Ellwangener Batteriekonzern seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen in den ersten drei Monaten einen Gesamtumsatz in Höhe von 185,3 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 38,1 Millionen Euro. In beiden Fällen lagen die Ergebnisse unter den Zahlen des ersten Quartals aus dem Jahr 2021, wobei insbesondere der Krieg in der Ukraine sowie Lieferkettenbeeinträchtigungen auch aufgrund der Langzeitfolgen der Corona-Pandemie das Geschäft belasteten. Für das laufende Jahr erwartet das Management weiterhin einen Umsatz zwischen 950 Millionen Euro und 1 Milliarde Euro.





Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, analysiert in der heutigen Ausgabe des börsentäglich erscheinenden Newsletters Daily Trading u.a. den DAX©, den Dow Jones Transportation Index© und den Dow Jones Industrial Average©. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement anmelden und sich auf täglich aktuelle Chartanalysen freuen.

