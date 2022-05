Varta leidet weiter unter der Nachfrageschwäche bei den sonst so wachstumsstarken Lithium-Ionen-Knopfzellen. Zwar bleiben das Interesse an Haushaltsbatterien und das Wachstum bei Energiespeichern hoch - das kann die Malaise bei den kleinen wiederaufladbaren Knopfzellen aber derzeit kaum ausgleichen. Umsätze aus dem E-Mobilitätsbereich sind noch nicht in Sicht. Die Zuversicht schwindet. Immer mehr Anleger wechseln an die Seitenlinie.

