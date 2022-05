DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. Mai 2022 (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 Media Roundtable), Regensburg *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 2Q, Jena *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 2Q (11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H, Mannheim 07:55 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q, Berlin 07:55 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q, Beelen 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q, Oberkirch *** 08:15 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q, München *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q, Karlsruhe 09:15 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/Hensoldt AG, Online-HV *** 11:00 EU/Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: -1,0% gg Vm/-0,6% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,0% gg Vj 11:00 DE/TAG Immobilien AG, Online-HV 11:00 DE/Dürr AG, Online-HV 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 12:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Online-HV *** 14:30 US/Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 64,1 zuvor: 65,2 *** - DE/G7, Fortsetzung Treffen der Außenminister (bis 14.5.), Weissenhaus *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Mai - JP/Honda Motor Co Ltd, Jahresergebnis, Tokio - DE/Allgeier Holding AG, Ergebnis 1Q, München - EU/Ratingüberprüfungen für Kroatien (Moody's), Island (S&P), Lettland (Moody's), Malta (Fitch), Schweiz (Fitch) - Märkte/Börsenfeiertag Dänemark ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

May 12, 2022 08:28 ET (12:28 GMT)

