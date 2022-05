Transmit Security investiert, um die wachsende Nachfrage nach Kundenidentitäts- und Zugriffsverwaltungslösungen zu decken

Transmit Security, ein führender Anbieter von SaaS-Lösungen für das Kundenidentitäts- und Zugriffsmanagement (CIAM), kündigte heute an, in Europa erheblich zu expandieren und zu wachsen, um der schnell wachsenden Nachfrage nach passwortloser Kundenauthentifizierung und anderen Lösungen gerecht zu werden.

Im Januar stellte das Unternehmen Dr. Thore Rabe als neuen Vice President und General Manager für die Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA) ein. Rabe leitet alle Aspekte des EMEA-Geschäfts von Transmit Security. Thore leitete über 20 Jahre lang europäische Geschäftsbereiche von Qumulo, Dell EMC, NetApp, Fujitsu Siemens und Computer Associates und hat in Wirtschaftswissenschaften promoviert.

"Unsere Expansion kommt zu einem Zeitpunkt, der nicht nur für uns, sondern auch für den Markt hier in Europa von entscheidender Bedeutung ist. Angesichts der zunehmenden Zahl von betrügerischen Kontoübernahmen sehen wir eine große Nachfrage nach passwortloser Kundenauthentifizierung, für die keine spezielle App oder Zugriffsinformation erforderlich ist", sagt Rabe. "Die pandemiebedingte Zunahme der Nutzung von mobilen Apps und die Rückkehr der Verbraucher in den Einzelhandel bedeutet, dass die Unternehmen eine stärkere, einfach zu handhabende Authentifizierung benötigen, die über alle ihre Vertriebskanäle hinweg funktioniert. Unsere Kunden wissen, dass sie ihre Kunden unabhängig davon betreuen müssen, wo sie sich befinden und welche Geräte sie benutzen."

Verbraucher auf der ganzen Welt berichten, dass sie sich mehr Sicherheit und ein reibungsloses Kundenerlebnis wünschen; Unternehmen wenden sich zunehmend der passwortlosen Authentifizierung als Lösung zu. Vor dem Hintergrund der wachsenden Nachfrage in Europa hat Transmit Security stark in die Region investiert und die Zahl seiner Mitarbeiter in Europa mehr als verdoppelt. In der gesamten EMEA-Region, einschließlich des Hauptsitzes in Tel Aviv, wuchs das Unternehmen um 255 %.

Zum Kundenkreis von Transmit Security in der Region EMEA gehören HSBC, UBS, Telepass S.p.A., Santander, MetroBank und NN Insurance sowie Dutzende anderer regionaler und globaler Unternehmen. Transmit Security unterstützt seine Kunden in dieser Region bei der Bewältigung zahlreicher Herausforderungen im Bereich der Kundenidentität. Dazu gehört die Verbesserung des Kundenerlebnisses über alle digitalen Kanäle hinweg bei gleichzeitiger Stärkung der Authentifizierung gegen Phishing und andere Bedrohungen. Insgesamt repräsentieren die Kunden des Unternehmens in EMEA einen Jahresumsatz von über 330 Milliarden Euro.

Transmit Security ist ein Platin-Sponsor auf dem Gartner Identity Access Management Summit am 12. und 13. Mai in London (Stand 202). Das Unternehmen wird am Freitag um 14:45 Uhr den Vortrag "Fortify Security and Remove Customer Barriers with Passwordless" (Stärkung der Sicherheit und Beseitigung von Kundenbarrieren mit passwortlosen Lösungen) halten.

Über Transmit Security

Transmit Security hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Kundenidentitäts- und Zugriffsmanagement zu revolutionieren. Dazu gestaltet das Unternehmen das Kundenerlebnis (Customer Experience, CX) neu und beseitigt Risiken wie betrügerische Kontoübernahmen und Ähnliches. Unternehmen, die CX-orientiert agieren und auf Cybersicherheit bedacht sind, verlassen sich auf Transmit Security, wenn es um die Bereitstellung von innovativen, passwortlosen digitalen Identitätslösungen für ihre Kunden über alle Kanäle und Geräte hinweg geht. Zu den Kunden von Transmit Security, die für ein jährliches Handelsvolumen von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar verantwortlich sind, gehören viele der größten Banken, Versicherer und Einzelhändler sowie viele andere führende Marken.

Weitere Informationen finden Sie auf www.transmitsecurity.com.

