Vancouver, British Columbia, 12. Mai 2022 - Telecure Technologies Inc. (CSE: TELE) (FWB: 6MZ) (das "Unternehmen" oder "Telecure") hat heute bekannt gegeben, dass eine verleumderische und diffamierende Internet-Petition, die gegen das Unternehmen, seine Firmenleitung sowie eine Reihe weiterer Firmen bzw. Personen, einschließlich der für das Unternehmen tätigen Dienstleister, eingeleitet worden war, mittlerweile vom Netz genommen wurde. Über seinen Rechtsbeistand hat das Unternehmen die Webseite, auf der die Petition veröffentlicht wurde, darauf hingewiesen, dass die Petition in vielerlei Hinsicht verleumderisch und voller Unwahrheiten ist und darüber hinaus gegen das Gesetz verstößt. Innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Eingabe des Unternehmens wurde die Petition von der Host-Webseite entfernt.

Josh Rosenberg, CEO und Chairman des Board of Directors von Telecure, meint dazu:

"Seit dem Start dieser Kampagne haben wir immer wieder betont, dass die Angriffe auf unseren Ruf und unser Verhalten haltlos und unbegründet sind - und die Entfernung dieser absurden Petition aus dem Netz ist nun das jüngste Beispiel einer lückenlosen Reihe von Fällen, in denen unsere Angreifer von legitimen Organisationen und Institutionen abgewiesen wurden. Der aktuelle Beschluss folgt auf lauter eindeutige Gerichtsurteile, die sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten zu unseren Gunsten entschieden wurden.

Trotz der klaren Erfolgsbilanz, die aufzeigt, dass unser Board und Führungsteam stets integer gehandelt haben, hegen wir wenig Zweifel daran, dass unsere Angreifer ihre Desinformationskampagne fortsetzen werden, um ihre eigenen Verfehlungen zu verbergen und von diesen abzulenken. Wir werden unsere Angreifer weiterhin dazu zwingen, sich vor Gericht und in anderen geeigneten Foren für ihr Verhalten zu verantworten, und für uns steht außer Zweifel, dass unsere Angreifer auch in weiterer Folge abgewiesen werden und letztendlich einen hohen Preis für ihr Fehlverhalten bezahlen müssen."

Über Telecure Technologies Inc.

Telecure ist ein auf die USA fokussiertes Gesundheits-IT-Unternehmen, das sich auf den Einsatz von Technologien für ein leichter zugängliches, effizienteres Gesundheitswesen spezialisiert. Telecure bietet maßgeschneiderte Lösungen für telemedizinische Anforderungen. Mit seiner Akquisitionsstrategie und seinen einzigartigen Anpassungsmöglichkeiten konzentriert sich Telecure darauf, seinen Patienten- und Benutzerstamm zu erweitern. Das Unternehmen bietet über seine Plattformen CallingDr und FindingDr eine komplette Lösung für die Telemedizin an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft und die Zukunft des Unternehmens und dessen Pläne beziehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und es gibt keinen Hinweis auf die Rentabilität auf der Grundlage der gemeldeten Umsätze.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65763Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65763&tr=1



