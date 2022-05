Remagen (ots) -Den ersten Platz beim Pro Campus-Presse Award holte sich zum dritten Mal die Zeitschrift "Ruprecht" aus Heidelberg vor den schon mehrfach platzierten Magazinen "Furios" aus Berlin und erstmals "Rabbaz" aus Chemnitz auf Platz drei.Die Heidelberger überzeugten die Jury wieder mit ihrem ausgereiften Konzept. Für den Juroren Hans-Jürgen Jakobs, Senior Editor beim Handelsblatt, war die ausgewogene Balance zwischen Grafik und Text entscheidend. Auch Georg Meck, Chefredakteur Focus Money, sah "Ruprecht" von Anfang an klar auf Platz eins."Furios" auf Platz zwei punktete durch Lesefreundlichkeit und Ästhetik, so Nadine Kaminski, Chefredakteurin des Foodmagazins Poletto. Die Chemnitzer "Rabbaz" gefiel der Jury mit ihrem kontroversen Auftritt. "Ein Magazin wie ein Statement" - lobte Pedro Muñoz, Kommunikator bei der Deutschen Post DHL Group, die die Aktion sponsert. "Das möchte ich mit auf die Wiese nehmen, um es in Ruhe zu lesen.", so Muñoz. "Rabbaz erzählt Neues, ist originell und mutig" - ergänzt Katharina Meyer zu Eppendorf von Zeit Campus.Zusammengefasst konstatierte Katharina Skibowski, Geschäftsführerin des Medienhauses Rommerskirchen, eine stetige Qualitätsverbesserung bei allen 34 Studierendenmagazinen, die zum Wettbewerb angetreten sind. Außerdem sei es erstaunlich gewesen, wie konsequent die Uni-Redaktionen nach der Corona-bedingten Pause wieder gedruckte Medien produzieren wollten.Unter den besten zehn Publikationen sind in diesem Jahr Akrützel (Friedrich-Schiller-Universität Jena und Ernst-Abbe-Hochschule Jena), Hastuzeit (Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg), Lautschrift (Universität Regensburg), Luhze (alle Leipziger Hochschulen), Ottfried (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) und gleich zwei Publikationen aus der Schweiz: Polykum (Eidgenössische technische Hochschule Zürich) und die Zürcher Studierendenzeitung (Universität Zürich).Der mit 5.000,- Euro dotierte Award wird im Juli im Rahmen einer Fachdiskussion mit Medienexperten und den Redaktionsteams verliehen.Der Pro Campus-Presse Award wird 2022 zum 17. Mal vergeben. Er ist Teil der Initiative Pro Campus-Presse, die der Verlag Rommerskirchen 2004 ins Leben gerufen hat und die von der Deutschen Post DHL Group unterstützt wird. Ziel der Initiative ist es, das journalistische Engagement an deutschsprachigen Hochschulen zu fördern (www.procampuspresse.de).Mitglieder der diesjährigen Jury:Hans-Jürgen Jakobs (Senior Editor Handelsblatt), Nadine Kaminski (Leitung Poletto Magazin), Jane Luisa Knispel (Redaktion Semesterspiegel Münster / Vorjahresgewinnerredaktion), Georg Meck (Chefredakteur Focus Money), Jan Meßerschmidt (Bundesverband Hochschulkommunikation, Pressesprecher Universität Greifswald), Philipp von Mettenheim (Medienanwalt, CBH Rechtsanwälte), Katharina Meyer zu Eppendorf (Zeit Campus), Pedro Muñoz (Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit & Marke, Deutsche Post DHL Group), Katharina Skibowski (Geschäftsführerin Medienhaus Rommerskirchen).Pressekontakt:Katharina Skibowski+49 2228 931 121+49 2228 931 135info@procampuspresse.deOriginal-Content von: Pro Campus-Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119440/5220713