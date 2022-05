New York (www.fondscheck.de) - Global X, ein in New York ansässiger ETF-Anbieter, gibt die Ernennung von Adam Sze zum Head of Digital Assets Products bekannt, so Global X ETFs in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Von London aus wird er den Bereich weltweit ausbauen. Die neue Position von Adam Sze unterstreicht das Engagement von Global X, ihren Anlegern geeignete Investmentmöglichkeiten im Wachstumssektor der digitalen Vermögenswerte, wie Blockchain und Kryptowährungen, zu bieten. ...

