TORONTO und GATINEAU, Québec, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder "das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für den Dreimonatszeitraum zum 31. März 2022 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Für den am 31. März 2022 endenden Dreimonatszeitraum ("Q1-2022") meldet Converge die folgenden finanziellen Höhepunkte:

Der Nettoumsatz in Q1-2022 stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal ("Q1-2021") um 77 % auf $ 550,0 Millionen.

Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes 1 für Q1-2022 im Vergleich zum Vorjahr beträgt ca. 7,2 %

für Q1-2022 im Vergleich zum Vorjahr beträgt ca. 7,2 % Der Bruttogewinn in Q1-2022 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 60,8 % auf $ 109 Millionen.

Das bereinigte EBITDA 1 stieg um 58 % von $ 18,8 Millionen im Vorjahr auf $ 29,6 Millionen und das bereinigte EBITDA 1 der letzten 12 Monate stieg um 53,4 % von $ 68,4 Millionen im Vorjahr auf $ 104,9 Millionen.

stieg um 58 % von $ 18,8 Millionen im Vorjahr auf $ 29,6 Millionen und das bereinigte EBITDA der letzten 12 Monate stieg um 53,4 % von $ 68,4 Millionen im Vorjahr auf $ 104,9 Millionen. In Q1-2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen bereinigten Free Cashflow und eine bereinigte Free Cashflow Conversion 1 von $ 24,2 Millionen bzw. 82 %.

von $ 24,2 Millionen bzw. 82 %. Das berichtete bereinigte EPS 1 liegt bei $ 0,10 pro Aktie für Q1-2022, was einen Anstieg um 25 % gegenüber $ 0,08 pro Aktie in Q1-2021 darstellt. Das bereinigte LTM-EPS 1 der letzten 12 Monate liegt bei $ 0,38 pro Aktie, was einen Anstieg um 27 % gegenüber $ 0,30 pro Aktie in Q1-2021 darstellt.

liegt bei $ 0,10 pro Aktie für Q1-2022, was einen Anstieg um 25 % gegenüber $ 0,08 pro Aktie in Q1-2021 darstellt. Das bereinigte LTM-EPS der letzten 12 Monate liegt bei $ 0,38 pro Aktie, was einen Anstieg um 27 % gegenüber $ 0,30 pro Aktie in Q1-2021 darstellt. Der Auftragsbestand 2 stieg im 1. Quartal 2022 auf rund $ 472 Mio., verglichen mit $ 350 Mio. im 4. Quartal 2021 , nachdem ein Auftragsbestand im Wert von $ 250 Mio. im Laufe des Quartals abgebaut wurde.

stieg im 1. Quartal 2022 auf rund $ 472 Mio., verglichen mit $ 350 Mio. im 4. Quartal 2021 , nachdem ein Auftragsbestand im Wert von $ 250 Mio. im Laufe des Quartals abgebaut wurde. Wir konnten in Q1-2022 111 neue Großkunden gewinnen, verglichen mit 95 in Q4-2021.

Business-Highlights in Q1-2022 & aus dem Quartal folgende Entwicklungen

Übernahme von ca. $ 398,7 Mio. LTM-Bruttoumsatz und $ 29,4 Mio. EBITDA durch fünf Übernahmen seit Jahresbeginn, einschließlich Paragon Development Systems, Inc. (PDS); Visucom GmbH; Creative Breakthroughs, Inc. (CBI); und Interdynamix Systems (IDX)

Die Converge-Tochter Portage Cybertech schloss die Übernahme von 1CRM ab

Erweiterung des Führungsteams des Unternehmens durch die Ernennung von John Teltsch zum Chief Revenue Officer und Ankündigung, dass Richard Lecoutre in Q3-2022 als Global Chief Financial Officer zu Converge stoßen wird.

Converge wurde in die CRNManaged Service Provider (MSP) 500-Liste in der Kategorie Elite 150 & 2022 CRN Tech Elite 250-Liste aufgenommen und belegt den achten Platz der 2022 CDN Top 100 Solution Providers

"Ich gratuliere unserem Team zu einem Rekordquartal, das ein hervorragendes Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei allen wichtigen Finanzkennzahlen zeigt", so Shaun Maine, CEO. "Die Nachfrage war extrem stark und wir konnten im ersten Quartal Produktbestellungen von Kunden im Wert von etwa $ 575 Millionen generieren. Dies geschah zusammen mit der Verbesserung in der Lieferkette, wodurch $ 250 Millionen des $ 350-Millionen-Auftragsbestands, den wir im vierten Quartal gemeldet hatten, im ersten Quartal in Rechnung gestellt werden konnten. Mit einem Produktauftragsbestand von über $ 472 Millionen zu Beginn des zweiten Quartals, der 24 % des Gesamtumsatzes von Converge im Jahr 2021 ausmacht, ist Converge für ein starkes zweistelliges organisches Wachstum bereit, wenn sich die Lieferkette normalisiert."

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Zusammenfassung der Konzernbilanz

(in tausend kanadischen Dollar)

31. März 2022 31. Dezember 2021 Aktiva Umlaufvermögen Barmittel $ 216.664 $ 248.193 Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung 63.493 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 468.512 416.499 Bestand 120.193 104.254 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte 13.369 11.762 882.231 780.708 Langfristige Vermögenswerte Sachanlagen und nutzungsberechtigte Vermögenswerte, netto 40.096 30.642 Immaterielle Vermögenswerte, netto 277.438 233.586 Goodwill 340.784 323.284 Sonstige langfristige Vermögenswerte 674 617 $ 1.541.223 $ 1.368.837 Passiva und Eigenkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten $ 528.325 $ 519.434 Kreditverbindlichkeiten 162.780 816 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 26.920 29.407 Transitorische Passiva 36.623 27.581 Zu zahlende Ertragssteuern 16.790 13.977 771.438 591.215 Langfristige Verbindlichkeiten Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 74.090 85.296 Kreditverbindlichkeiten 242 412 Latente Steuerverbindlichkeiten 54.409 43.086 $ 900.179 $ 720.009 Eigenkapital Stammaktien 633.809 633.489 Neubewertungsrücklage 3.537 2.325 Umtauschrechte 2.076 2.396 Sonstige Gesamtergebnisvorträge (6.259 ) 329 Defizit (26.844 ) (25.050 ) Gesamtes den Aktionären von Converge zurechenbares Eigenkapital 606.319 613.489 Minderheitsbeteiligungen 34.725 35.339 641.044 648.828 $ 1.541.223 $ 1.368.837





Zusammenfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses

(in tausend kanadischen Dollar)

Drei Monate zum 31. März

2022 2021 Erlöse Produkt $ 453.389 $ 252.507 Service 96.648 57.695 Erlöse gesamt 550.037 310.202 Umsatzkosten 440.992 242.405 Bruttogewinn 109.045 67.797 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 80.412 49.643 Einkommen vor folgenden Posten 28.633 18.154 Abschreibung und Amortisation 14.480 6.488 Finanzierungsaufwand, netto 1.818 2.420 Sonderaufwendungen 5.722 3.051 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 1.212 - Sonstige Aufwendungen 6.403 1.093 Gewinn (Verlust) vor Ertragssteuern (1.002 ) 5.102 Ertragsteueraufwand 1.406 1.436 Nettogewinn (-verlust) $ (2.408 ) $ 3.666 Nettogewinn (-verlust) zurechenbar zu: Aktionäre von Converge (1.794 ) 3.666 Minderheitsbeteiligungen (614 ) - $ (2.408 ) $ 3.666 Sonstiges Gesamtergebnis Wechselkursdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe (6.587 ) (203 ) Gesamtergebnis $ (8.995 ) $ 3.463 Gesamtergebnis zurechenbar zu: Aktionäre von Converge (8.381 ) 3.463 Minderheitsbeteiligungen (614 ) - $ (8.995 ) $ 3.463 Bereinigtes EBITDA3 $ 29.649 $ 18.768 Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns3 27,2 % 27,7 %





Zusammenfassung der konsolidierten Kapitalflussrechnungen

(in tausend kanadischen Dollar)

Für die drei Monate zum 31. März

2022 2021 Mittelfluss für betriebliche Tätigkeiten Nettogewinn (-verlust) $ (2.408 ) $ 3.666 Anpassungen zur Abstimmung des Jahresüberschusses (-fehlbetrages) mit den netto Barmitteln aus betrieblicher Tätigkeit Abschreibung und Amortisation 15.340 7.240 Nicht realisierte Währungsverluste 6.669 1.012 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 1.212 - Finanzierungsaufwand, netto 1.818 2.420 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung - 597 Ertragsteueraufwand 1.406 1.436 24.037 16.371 Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen (27.773 ) 22.796 Bestand 6.549 (12.167 ) Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte (1.429 ) (565 ) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten (29.383 ) (35.139 ) Zu zahlende Ertragssteuern (753 ) 496 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.917 - Rechnungsabgrenzungsposten und Kundeneinlagen (3.385 ) 3.680 Barmittel für betriebliche Tätigkeit (30.220 ) (4.528 ) Cashflow aus Investitionstätigkeit Erwerb von Immobilien und Ausrüstung (11.356 ) (1.765 ) Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien und Ausrüstung 177 89 Rückzahlung der bedingten Gegenleistung (10.134 ) (3.420 ) Rückzahlung der aufgeschobenen Gegenleistung (1.740 ) (3.205 ) Unternehmenszusammenschlüsse, abzüglich der erworbenen Barmittel (67.926 ) (10.194 ) Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (90.979 ) (18.495 ) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Übertragungen zu Zahlungsmitteln mit Verfügungsbeschränkung (63.493) - (49.671) - Gezahlte Zinsen (956 ) (2.460 ) Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (2.728 ) (2.285 ) Nettoerlöse aus der Emission von Stammaktien und Optionsscheinen - 80.940 Rückzahlung von Wechselverbindlichkeiten (121 ) (2.691 ) Nettoerlöse aus Anleihen 162.468 4.242 Barmittel aus Finanzierungstätigkeit 95.170 28.075 Nettoveränderung der Barmittel während des Zeitraums (26.029 ) 4.040 Auswirkung von Wechselkursen auf die Barmittel (5.500 ) (1.387 ) Barmittel zu Beginn des Zeitraums 248.193 64.767 Barmittel zum Ende des Zeitraums $ 216.664 $ 68.432

Non-IFRS-Finanzkennzahlen



Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter "Bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (bereinigtes EBITDA)", "Bereinigter freier Cashflow", "Bereinigte freie Cashflow Conversion", "Bereinigter Nettogewinn (-verlust)" und "Bereinigter Gewinn je Aktie", "Bruttoumsatz" und "Organisches Wachstum", die nach IFRS nicht anerkannt sind und keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Die von Converge verwendete Methode zur Berechnung solcher Non-IFRS-Kennzahlen kann sich von den Methoden anderer Unternehmen unterscheiden und ist daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Stakeholder bei der Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens nützlich sind und Trends im Kerngeschäft des Unternehmens aufzeigen können, die bei einer ausschließlichen Betrachtung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Das Unternehmen glaubt, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden.

Die Geschäftsführung nutzt Non-IFRS-Kennzahlen und -Verhältnisse auch, um die operative Leistung zwischen Zeiträumen zu vergleichen, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Anforderungen an Investitionsausgaben und Betriebskapital zu erfüllen. Diese Non-IFRS-Kennzahlen und -Verhältnisse dienen als zusätzliche Informationen und sollten nicht als Alternative zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung oder anderen Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Investoren wird empfohlen, die Jahresabschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf die Non-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn (-verlust) dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Gelegentlich sind hierin auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten.

Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens unterscheidet sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen, sodass möglicherweise nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit besteht. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich des bereinigten EBITDA zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

Für die drei Monate

zum 31. März 2022 2021 Nettogewinn (-verlust) vor Steuern $ (1.002 ) $ 5.102 Finanzierungsaufwand 1.818 2.420 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 1.212 - Abschreibung und Amortisation 14.480 6.488 In den Umsatzkosten enthaltene Abschreibungen 751 695 Fremdwährungsverlust 6.668 1.012 Sonderaufwendungen 5.722 3.051 Bereinigtes EBITDA $ 29.649 $ 18.768

Bereinigter Free Cashflow und bereinigte Free Cash Flow Conversion

Das Unternehmen berechnet den bereinigten Free Cashflow als bereinigtes EBITDA abzüglich: (i) wiederkehrende Investitionsausgaben ("Wiederkehrende Capex") und (ii) Leasingzahlungen im Zusammenhang mit der IFRS 16-Leasingverbindlichkeit ("IFRS 16-Leasingverbindlichkeit"). Die Geschäftsführung definiert wiederkehrende Capex als die tatsächlichen Investitionsausgaben, die zur Aufrechterhaltung der bestehenden und laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs erforderlich sind. Wiederkehrende Capex schließen einmalige Ausgaben zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen aus, die das Unternehmen als nicht wiederkehrende Ausgaben kategorisiert. Der bereinigte Free Cashflow ist eine nützliche Kennzahl, mit der das Unternehmen in erster Linie feststellen kann, wie viel Barmittel vor Steuern für weitere Investitionen in das Geschäft und für die Wachstumsstrategie des Unternehmens durch Akquisitionen zur Verfügung stehen.

Die Geschäftsführung ist außerdem der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA ein guter Indikator für die Generierung von Barmitteln ist. Daher ist die bereinigte Free Cashflow Conversion eine nützliche Kennzahl, die zeigt, mit welcher Rate das Unternehmen das bereinigte EBITDA in Barmittel umwandeln kann.

Die folgende Tabelle enthält eine Berechnung des bereinigten Cashflows und der bereinigten Cashflow Conversion für Q1-2022 und Q1-2021:

Für die drei Monate

zum 31. März 2022 2021 Bereinigtes EBITDA $ 29.649 $ 18.768 Capex (2.734 ) (1.765 ) Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (2.728 ) (2.285 ) Bereinigter Free Cashflow $ 24.187 $ 14.718 Bereinigte Free Cashflow Conversion 82 % 78 %

Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Bruttogewinns ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Profitabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn geteilt wird.

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) und bereinigter Gewinn je Aktie (Earnings per Share, "EPS")

Der bereinigte Nettogewinn (-verlust) stellt den bereinigten Nettogewinn (-verlust) dar, der um Sonderaufwendungen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte und aktienbasierte Vergütungen bereinigt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn (-verlust) eine nützlichere Kennzahl ist als der Nettogewinn (-verlust), da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder einmaligen Posten ausschließt, die nicht die zugrundeliegende Geschäftsleistung von Converge widerspiegeln. der Bereinigte Gewinn je Aktie wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn (-verlust) durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerter Basis geteilt wird.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:





Für die drei Monate zum 31. März 2022 2021 Nettogewinn (-verlust) $ (2.408 ) $ 3.666 Sonderaufwendungen 5.722 3.051 Abschreibung von erworbenen immateriellen Vermögenswerten 11.316 4.287 Fremdwährungsverlust 6.668 1.012 Aktienbasierte Vergütung 1.212 - Bereinigter Nettogewinn: $ 22.510 $ 12.016 Grundlegend 0,10 0,08 Verwässert 0,10 0,07

Bruttoumsatz und Bruttoumsatz für organisches Wachstum

Beim Bruttoumsatz handelt es sich um eine Non-IFRS-Finanzkennzahl. Er spiegelt den den Kunden in Rechnung gestellten Bruttobetrag wider, bereinigt um abgegrenzte Beträge. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zur IFRS-Kennzahl Nettoumsatz darstellt, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden IFRS-15-Leitlinien ("Prinzipal vs. Agent") erfasst der Prinzipal die Einnahmen auf Bruttobasis und der Agent die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Agent zwischen Kunden und Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um die Umsatzkosten reduziert wird. Der Bruttoumsatz für organisches Wachstum berechnet sich als i) der tatsächliche Bruttoumsatz für Unternehmen, die sich seit mindestens drei Monaten im Besitz von Converge befinden und die in den Finanzergebnissen des Unternehmens für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr enthalten sind, und ii) für Akquisitionen, die nach dem 1. Januar erfolgten und die sich seit mindestens drei Monaten im Besitz von Converge befinden, als Pro-forma-Bruttoumsatzanteil, als ob diese sich für das gesamte Geschäftsjahr im Besitz des Unternehmens befunden hätten.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich vom Bruttoumsatz zum Nettoumsatz, der vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS, aufgestellt:





Für die drei Monate zum 31. März 2022 2021 Produkt $ 453.389 $ 252.507 Managed Services 33.983 20.430 Dienstleistungen Dritter und professionelle Dienstleistungen 186.557 135.163 Bruttoumsatz $ 673.929 $ 408.100 Berichtigung für Verkäufe als Agent 123.892 97.898 Nettoumsatz $ 550.037 $ 310.202

Das Unternehmen misst das organische Wachstum jährlich auf der Ebene des Bruttoumsatzes und bezieht dabei alle Unternehmen ein, die Converge seit mindestens drei Monaten besitzt. Nach der Übernahme eines Unternehmens ist eine gewisse Vorlaufzeit erforderlich, um die übernommene Belegschaft zu integrieren und zu regionalisieren, Rabattprogramme abzustimmen und Cross-Selling-Möglichkeiten zu nutzen. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass drei Monate die Übernahme durch Converge gut darstellen und dass von diesem Zeitpunkt an die Bewertung des übernommenen Unternehmens vom Standpunkt des organischen Wachstums begonnen werden kann. Das organische Wachstum wird berechnet, indem der Pro-forma-Bruttoumsatz des Vorjahres vom Bruttoumsatz für organisches Wachstum des laufenden Jahres abgezogen werden. Das organische Wachstum in % wird berechnet, indem das organische Wachstum durch den Pro-forma-Bruttoumsatz des Vorjahres wie folgt geteilt wird:

In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum für Q1-2022 berechnet:

Für die drei Monate zum 31. März 2022 Bruttoumsatz $ 673.929 Abzüglich: Bruttoumsatz von Unternehmen, die vor weniger als drei Monaten übernommen wurden 57.192 Bruttoumsatz aus tatsächlichen Ergebnissen $ 616.737 Zuzüglich: Pro-forma-Bruttoumsatz - Bruttoumsatz für organisches Wachstum $ 617.737 Pro-forma-Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums 575.169 Organisches Wachstum - $ $ 41.568 Organisches Wachstum - % 7,2 %

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und seinen Betrieb. Alle Aussagen, die Erläuterungen zu Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", "budgetiert", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "sollten" oder "werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als durch das Unternehmen als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Der/die Leser/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unterwww.sedar.comverfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der Abschlussanalyse sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.

