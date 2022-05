Andersen Global erweitert seine bestehenden Strukturen für Rechts- und Steuerfragen in Slowenien durch die Gründung der Andersen Advisory, Ltd., die Steuer-, Buchhaltungs-, Bewertungs- und andere Unternehmensberatungsdienste anbietet. Andersen in Slowenien ist ein verbundenes Unternehmen der Anwaltskanzlei Senica Partners Ltd., seit 2021 eine Mitgliedsfirma von Andersen Global.

Katarina Kresal, Country Managing Partner von Andersen in Slowenien, arbeitet eng mit Privat- und Geschäftskunden zusammen, um ein breites Spektrum an Steuer-, Buchhaltungs-, Bewertungs- und damit zusammenhängenden Unternehmensberatungsleistungen anzubieten, darunter die Bereiche Fusionen und Übernahmen, Due Diligence, finanzielle Restrukturierung und Insolvenz, Mehrwertsteuer und Verrechnungspreise.

"In der heutigen Zeit benötigen unsere Kunden integrierte, erstklassige Lösungen", sagte Kresal. "Die Erweiterung durch Andersen in Slowenien in Verbindung mit den von Senica Partners angebotenen Rechtsdienstleistungen stellt sicher, dass die Kunden umfassende Lösungen auf regionaler und globaler Ebene auf nahtlose Weise erhalten. Dies wiederum fördert die Entwicklungsstrategie unseres Unternehmens und versetzt uns in die Lage, unsere Kunden mit Hilfe der anderen Mitglieder und kooperierenden Firmen von Andersen Global besser zu bedienen."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Durch die Erweiterung unserer Kompetenzen in Slowenien sind wir in der Lage, unseren Kunden ein umfassendes Angebot an integrierten Dienstleistungen zu bieten, das unsere Kompetenzen auf dem Markt und unsere Präsenz in der Region stärkt und unseren Einsatz für eine nahtlose Kundenbetreuung bekräftigt."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 10.000 Experten und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 340 Standorten vertreten.

