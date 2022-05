Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Die MultiBank Group und Praxis Tech haben eine bedeutende Zusammenarbeit eingeleitet. Dieser Meilenstein spiegelt die Zusammenarbeit zwischen einem der größten Broker für Finanzderivate und einem führenden Anbieter von Zahlungstechnologien wider, der ein besser organisiertes Zahlungssystem für seine Händler schaffen will.Diese multinationale Allianz zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit der beiden Branchen ist, und bietet der MultiBank Group die Möglichkeit, ihre Unternehmensstruktur weiterzuentwickeln und ihre technischen Lösungen zu optimieren. Praxis Tech unterstützt die MultiBank Group mit PCI DSS Stufe 1 (https://praxis.tech/licences-certifications/)-Konformität und erweiterte Zahlungslösungen, um sie mit sofortigen, vorintegrierten Lösungen für über 450 PSPs zu versorgen. Dieser Zusammenschluss wird es der MultiBank Group ermöglichen, von der Erfahrung, die Praxis Tech im Bereich des Zahlungsverkehrs besitzt, zu profitieren und gleichzeitig ihre bestehenden Fähigkeiten auf neue Märkte, neue Zielgruppen und neue Einnahmequellen zu übertragen.Die MultiBank Group ist ein globaler Broker, der sich auf die Bereitstellung von Marktzugang zu Finanzinstrumenten spezialisiert hat und über ein Portfolio von Unternehmen auf fünf Kontinenten und mehr als 20 Niederlassungen weltweit verfügt. Die MultiBank Group bedient eine internationale Kundschaft und ist weltweit in den führenden Finanzzentren vertreten.Praxis Tech ist eine Technologie für das Zahlungsmanagement, die eine Brücke zwischen Zahlungsdienstleistern und Händlern schlägt, um einen reibungslosen, erfolgreichen Zahlungsfluss zu gewährleisten und die Datenverarbeitung für alle ein- und ausgehenden Zahlungen zu ermöglichen."Wir sind immer auf der Suche nach neuen und innovativen Wegen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, und diese wichtige Partnerschaft mit Praxis wird eine All-in-One-Zahlungslösung rationalisieren, die unser Ökosystem viel einfacher und bequemer für unsere Kunden macht", sagte Salem Kattoura, COO der MultiBank Group."Die Ziele des MultiBank-Teams und die Art und Weise, wie Praxis zur Verwirklichung dieser Vision beitragen kann, waren von Anfang an klar. Gemeinsam erarbeiteten wir einen strategischen Plan zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und zur Unterstützung der Einführung von PSPs weltweit. Mit unseren Daten und den von ihnen benannten Praxis-Erfolgsmanagern tragen wir dazu bei, den Kassierer zu optimieren und die besten Ergebnisse zu erzielen. Es ist ein absolutes Vergnügen, mit einem Team von Fachleuten zusammenzuarbeiten und eine so gute Geschäftsbeziehung mit der MultiBank zu haben", sagte Natalie Agopian, CSO bei Praxis Tech.Um mehr über Praxis Tech zu erfahren klicken Sie hier. (https://praxis.tech/)Um mehr über die MultiBank Group zu erfahren klicken Sie hier (https://multibankfx.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1815533/Praxis_Tech.jpgPressekontakt:Mane Grigoryan,Team Inhalt & Kommunikation bei Praxis Tech +357 25 312086,hello@praxis.tech | Büro E-Mail: sales@praxis.techOriginal-Content von: Praxis Tech Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155364/5220791