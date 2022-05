Die Stadt Tampere hat 57 Jahre lang darauf gewartet, wieder eine Hauptrolle bei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft einzunehmen, nachdem sie 1965 zum ersten Mal Gastgeberin der Spiele war. Seitdem hat Tampere Turniere in unterstützenden Rollen ausgerichtet und sich zu einer Stadt mit Weltklasse-Events entwickelt, die ihrer Mission treu bleibt, vom 13. bis 29. Mai das beste Turnier aller Zeiten zu veranstalten.

Angesichts der hochklassigen Veranstaltungsstätten, unvergleichlichen Traditionen und engagierten Stadtgemeinschaft, die Finnlands Heimat des Eishockeys bei ihren kühnen Bestrebungen unterstützt, ist das Ziel von Tampere zwar ehrgeizig, aber verständlich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005533/de/

Brand-new Nokia Arena will be the home of 2022 IIHF Ice Hockey World Championship games played in Tampere. Europe's most modern entertainment venue, designed by American architect Daniel Libeskind, was opened in December 2021. Photo: SRV/Libeskind/Tomorrow (Photo: Business Wire)