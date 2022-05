DGAP-News: PATRIZIA AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Hauptversammlung

PATRIZIA AG: Temporäre Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung 2022



12.05.2022 / 16:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Augsburg, 12. Mai 2022. Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 // Aktienrückkauf - Änderungsmeldung



Temporäre Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung 2022



Die PATRIZIA AG hat mit Ad-hoc Mitteilung vom 15. Dezember 2021 und Bekanntmachung vom 15. Dezember 2021 ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, welches seit dem 01. Januar 2022 durchgeführt wird. Die PATRIZIA AG hat entschieden, dass in einem Zeitraum von 11 Börsenhandelstagen vor der Hauptversammlung 2022 bis zum Ablauf von

4 Börsenhandelstagen nach der Hauptversammlung 2022 zur Abwicklung der vorgeschlagenen Dividendenzahlung keine Aktien zurückgekauft werden.



Die ordentliche Hauptversammlung der PATRIZIA AG findet am 1. Juni 2022 statt. Im Zeitraum vom 17. Mai 2022 bis zum 07. Juni 2022 (jeweils einschließlich) werden daher keine PATRIZIA-Aktien zurückgekauft.



Augsburg, den 12. Mai 2022



PATRIZIA AG



Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

T +49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag

12.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

