ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Walt Disney nach Quartalszahlen des Unterhaltungskonzerns von 218 auf 170 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das operative Ergebnis der Freizeitparks habe ebenso positiv überrascht wie die Abonnentenzahlen des Streamingdienstes Disney+, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für letztere sei allerdings die zweite Jahreshälfte mit geplanten neuen Inhalten entscheidend. Der Analyst senkte seine Ergebnisschätzungen (EPS) wegen einer höheren Steuerquote./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 08:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US2546871060

