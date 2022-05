HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Mit dem US-Geschäft im Aufwind, dem voranschreitenden Verkauf des Funkturmsegments und einem besser abgesicherten Europa-Geschäft als die Konkurrenz könnten sich die Anleger auf eine Anhebung der Jahresziele und eine positive Dividendenüberraschung der Telekom im dritten Quartal freuen, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 05:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

