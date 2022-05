Calw (ots) -Die Hyaluron Augenpads der Naturkosmetikmarke ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty wurden mit dem Prix de Beauté des Premiummagazins COSMOPOLITAN ausgezeichnet.Im Rahmen einer glamourösen Veranstaltung im Kurhaus in Wiesbaden wurde zum 30.Mal der Oscar der Kosmetikbranche für herausragende Produktneuheiten der internationalen Kosmetikwelt verliehen. Neben einer unabhängigen Experten-Jurybestehend aus Dermatologen:innen, Kosmetikexperten:innen und der COSMPOLITAN Chefredaktion, stimmten auch Leser:innen des Magazins für die Gewinner in insgesamt 15 Kategorien ab.In der Kategorie "Liebling der Redaktion" sind die Hyaluron Augenpads, der Bestseller von ANNEMARIE BÖRLIND, der Gewinner. Die Pads sorgen für einen sofortigen Frische-Kick und lassen die Augenpartie wacher aussehen.Alicia und Nicolas Lindner, Geschäftsführer:in und Mitinhaber:in, nahmen die Auszeichnung im Rahmen der Preisverleihung am 10. Mai 2022 im Kurhaus Wiesbaden persönlich entgegen. "Wir freuen uns sehr, dass wir erneut den Oscar unter den Beauty-Awards gewonnen haben" sagte Alicia Lindner. Ihr Bruder Nicolas ergänzte: "Unsere Augenpads sind der Türöffner zu einer jüngeren Zielgruppe. Daher erfreut uns diese Auszeichnung umso mehr.".Über ANNEMARIE BÖRLIND: Das im Schwarzwald ansässige und produzierende Familienunternehmen Börlind wurde 1959 gegründet. Mittlerweile wird das Unternehmen von den Geschwistern Nicolas und Alicia Lindner, der dritten Generation, geführt. Börlind hat Nachhaltigkeit seit jeher fest in der Unternehmensphilosophie verankert und zählt zudem zu den führenden Naturkosmetikherstellern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt über 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:BÖRLIND GmbHKatrin StockingerHead of Communication+49 (0)7051 6000-971presse@boerlind.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109254/5220852