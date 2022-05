Der Tech-Abverkauf hält im frühen US-Handel an und die auch die Apple-Aktie notiert nach den 5,2 Prozent vom Vortag am heutigen Donnerstagmorgen rund drei Prozent tiefer. Dass auch Apple schwächelt, ist kein Wunder, denn der Apple-Zulieferer Foxconn warnte vor sinkenden Umsätzen im laufenden Quartal. Sich ausweitende Lieferkettenprobleme aufgrund der Lockdowns in China und eine steigende Inflation, welche die Verbrauchernachfrage schwächt, sorgen laut Foxconn für ordentlich Gegenwind im laufenden ...

