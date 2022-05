Draftkings begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund neun Prozent aus. Aktuell kostet der Titel damit 11,20 USD. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 9,77 USD. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Draftkings.

Anleger, die von Draftkings nicht überzeugt sind, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...