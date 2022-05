Chinas führendes Vaping-Organ, Bluehole New Consumption, veröffentlichte heute einen Kommentar der Branche, laut dem Vuse seinen Konkurrenten Juul überholt hat und damit erneut zum Vaping-Marktführer in den USA wird.

Nachstehend finden Sie den vollständigen Artikel:

Laut Nielsen hat Vuse in den zwei Wochen zum 9. April 2022 Juul überholt und ist mit einem Marktanteil von 35 Prozent die Nummer 1 bei E-Zigarettenverkäufen in den USA geworden, angetrieben durch den Verkauf des Vorzeigeprodukts Vuse Alto, das 2021 mehr als 90 Prozent des Umsatzes von Vuse in den USA ausmachte. Die Rückkehr an die Spitze des US-Marktes hat die globale Führungsposition von Vuse gestärkt.

Wieder die meistverkaufte Vaping-Marke in den USA zu sein, nachdem Juul das Unternehmen 2017 überholt hatte, ist ein weiterer Meilenstein für Vuse. Die 2015 eingeführte, aufstrebende Marke Juul hatte innerhalb von drei Jahren bereits einen massiven Anteil von 68 am US-amerikanischen Vaping-Markt erobert, während der Marktanteil von Vuse von 44,2 im Jahr 2016 auf 10 gesunken war.

Um das Blatt im Wettbewerb mit Juul zu wenden, suchte Vuse nach einem neuen Hersteller und Anbieter von Zerstäubungstechnologie auf globaler Ebene und erwog die Einführung eines bahnbrechenden Produkts. Im Jahr 2018 schloss Vuse eine Partnerschaft mit FEELM, der zu SMOORE gehörigen Vorzeigemarke für Zerstäubungstechnologie, und brachte im August Vuse Alto auf den Markt.

Im Gegensatz zu Juul, dessen Produkte traditionelle Baumwollspulen beinhalten, bietet Vuse Alto eine revolutionäre Vaping-Erfahrung durch die Übernahme der FEELM Keramikspule. Damit konnte Vuse einen Wandel zu seinen Gunsten herbeiführen. Seit 2019 ist der Marktanteil von Vuse in den USA sprunghaft angestiegen, und Vuse Alto hat sich zu einem der beliebtesten Vaping-Produkte weltweit entwickelt. 2021 kündigte Vuse an, die Führungsposition unter den globalen Vaping-Marken zu erobern und einen Wertanteil von 33,5 in den fünf größten Vapor-Märkten (USA, Kanada, Frankreich, Deutschland und Großbritannien) zu erreichen. Dies macht etwa 75 des gesamten Umsatzes der Vapor-Industrie (geschlossenes System) aus. Im Dezember 2021 erreichte der Wertanteil von Vuse auf dem US-Markt 35,9 %. In nur 2 Jahren ist es dem Unternehmen gelungen, den Abstand von 27 Wertanteilspunkten zu Juul (36 %) auf nur 0,1 zu verringern.

Vuse Alto ist mit einer branchenführenden Keramikspule ausgestattet und bietet ein gleichbleibend sanftes Dampferlebnis sowie einen langlebigen Pod mit hervorragender Auslaufsicherheit. Dank der authentischen Geschmackswiedergabe der FEELM-Keramikspule überzeugt Vuse Alto durch einen vollmundigen, reichhaltigen Geschmack von Tabak und Menthol. Dies wird zu einem immer wichtigeren Wettbewerbsvorteil, vor allem nachdem die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA im Februar 2020 E-Zigaretten mit anderen Geschmacksrichtungen als Tabak und Menthol verboten hat, um den epidemischen Tabakkonsum bei Jugendlichen zu bekämpfen. Gleichzeitig ist Juul in eine Kontroverse um das Jugendmarketing verwickelt und sieht sich in den USA mit immer mehr staatlichen Klagen konfrontiert.

Im Oktober 2021 erteilte die FDA die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen von Vuse (Solo) und erkannte damit den Nutzen von Vuse-Produkten für die öffentliche Gesundheit an, insbesondere für abhängige erwachsene Raucher, die einen Umstieg anstreben. Ende April 2022 hat die FDA NJOY Ace für den Verkauf zugelassen. Dieses kürzlich zugelassene Produkt basiert ebenfalls auf der FEELM-Zerstäubungstechnologie, was das Potenzial zur Schadensminderung dieser Keramikspule erneut bestätigt. Darüber hinaus verfügt der Vuse Alto über die gleiche FEELM-Zerstäubungstechnologie wie der NJOY Ace.

