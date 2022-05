Zwischen März 2020 und Mai letzten Jahres stieg die Dow-Aktie rasant an und konnte sogar ihre Verlaufshochs aus Ende 2019 bei 56,25 US-Dollar durchbrechen. Nachdem frische Spitzenwerte erreicht wurden, ging das Papier in eine gemütliche Konsolidierung über und setze dabei auf 52,07 US-Dollar zurück. Seit Ende letzten Jahres ist wieder eine klare Anstiegsphase erkennbar, die geradewegs an die Vorgängerhochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...