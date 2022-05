DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

SUNAC CHINA H. 18/23 XS1810024338 BAW/UFN

SUN.CH.HLDGS 20/25 XS2100444772 BAW/UFN

SUN.CH.HLDGS 20/23 XS2201937211 BAW/UFN

SUN.CH.HLDGS 20/24 XS2212116854 BAW/UFN

SUN.CH.HLDGS 21/24 XS2287889708 BAW/UFN

SUN.CH.HLDGS 21/26 XS2287889963 BAW/UFN

SUN.CH.HLDGS 21/24 XS2366526619 BAW/UFN

