Das Unternehmen für ästhetische und medizinische Geräte DEXLEVO nahm am 20. AMWC (Aesthetic Anti-aging Medicine World Congress) in Monaco teil und präsentierte den Besuchern seine Produkte.

GOURI, das weltweit erste vollständig flüssige PCL-Injektionsmittel ("Polycaprolacton"), das von DEXLEVO, einem Unternehmen für ästhetische und medizinische Geräte, entwickelt wurde, wurde auf dem 20. AMWC (Aesthetic Anti-aging Medicine World Congress), der vom 31. März bis 2. April 2022 in Monaco stattfand, als erstes asiatisches Produkt zum besten Injektionsmittel in dieser Kategorie gewählt.

Der AMWC ist einer der weltweit angesehensten Kongresse im Bereich Ästhetik und Anti-Aging. Mehr als 20.000 Besucher aus mehr als 200 Ländern weltweit, darunter auch Dermatologen, nehmen jedes Jahr an der Veranstaltung teil, um sich über die neuesten Trends im Bereich der Ästhetik- und Anti-Aging-Produkte sowie über die Branchentrends auszutauschen.

DEXLEVO führte GOURI, das weltweit erste komplett flüssige PCL-Injektionsmittel, auf der AMWC 2021 ein. Das Unternehmen, das zum zweiten Mal an der AMWC teilnahm, gewann als erstes asiatisches Unternehmen bei den AMWC Awards den Preis für das beste Injektionsmittel und wurde für die einzigartige Technologie und die Produkte auf der internationalen Bühne ausgezeichnet. Für die AMWC Awards bewertet und wählt das AMWC-Komitee die Produktkandidaten aus, die von Dermatologen und Fachleuten aus der ganzen Welt beurteilt werden. Bei der diesjährigen Bewertung wurde DEXLEVO neben prominenten globalen Schönheitsunternehmen wie Allergan, Merz, Fillmed und Aptos nominiert und stellte damit seine Kompetenz auf dem globalen Markt unter Beweis.

Mehr als 150 Ärzte und Unternehmen besuchten den Stand von DEXLEVO und zeigten großes Interesse an GOURI, das eine fundierte Lösung gegen das Altern bietet.

Unter dem Thema "1st Liquid PCL-What, When, Why?" ("1. Flüssiges PCL was, wann, warum?") sagte der mexikanische Dermatologe Dr. Arturo Vela: "Der Schönheitsmarkt verlangt jetzt Natürlichkeit. GOURI von DEXLEVO ist das weltweit erste vollständig flüssige PCL-Injektionsmittel und das sicherste Anti-Aging-Produkt, das den Anforderungen der Verbraucher entspricht." Der kroatische Dermatologe Dr. Dinko Kaliterna hielt auf dem Kongress einen Fachvortrag zum Thema "Skin Rejuvenation with Liquid PCL" (Hautverjüngung mit flüssigem PCL) und sagte: "GOURI ist sicherer als Konkurrenzprodukte und die Behandlung ist sehr angenehm. Zudem ist die Patientenzufriedenheit mit dem Verfahren aufgrund des natürlichen Kollagenregenerierungseffekts sehr hoch."

Ein Vertreter von DEXLEVO sagte: "Da sich der Trend auf dem Markt für Schönheitsprodukte ändert, zeigen mehr Unternehmen Interesse als bei der AMWC im letzten Jahr. Da der Weltmarkt ein zunehmendes Interesse an GOURI zeigt, planen wir, das Marketing zu verstärken, um eine führende Position bei Anti-Aging-Produkten einzunehmen."

GOURI von DEXLEVO ist das weltweit erste vollständig flüssige PCL-Injektionsmittel aus Polycaprolacton (PCL), einem biologisch abbaubaren Polymermaterial, das sich bei der Injektion in die Haut auf natürliche Weise im Gesicht und um die Augen herum verteilt, eine dreidimensionale Matrix bildet und die Kollagenproduktion anregt.

Mit dem Start der AMWC im September 2021 vermarktet DEXLEVO GOURI in mehr als 40 Ländern und wird als Platinsponsor an der IMCAS-Konferenz 2022 teilnehmen, die im Juni dieses Jahres in Paris stattfinden wird, um die Marketingaktivitäten zu intensivieren und den globalen Markt zu erweitern.

