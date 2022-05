Der Donnerstag ist turbulent an den US-Börsen. Nach schwachen Handelsstart liefen der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Technologie-Index Nasdaq 100 ins Plus, gaben dann allerdings wieder nach und notieren aktuell mit roten Vorzeichen. Kurssprünge gibt es derweil bei den zuletzt stark gefallenen Tech-Aktien.Am späten Vormittag Ortszeit kletterte der Dow Jones Industrial Average bis auf 31.903 Punkte, verlor dann jedoch deutlich an Dynamik und notiert aktuell 0,8 Prozent im Minus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...