Der Verpackungs-Konzern Aluflexpack AG hat die Akquisition von 80 Prozent an Teko, den Marktführer für flexible Verpackungen in der Molkerei- und Getränkeindustrie in der Türkei sowie in angrenzenden Regionen, abgeschlossen. Das Unternehmen sei eine ideale Ergänzung zur bestehenden Produktion der Gruppe in der Türkei, die sich auf den pharmazeutischen Endmarkt konzentriert, heißt es. Mit einem Jahresumsatz von ca. 16 Mio. Euro im Jahr 2021 beschäftigt das Unternehmen rund 120 Mitarbeiter und betreibt ein Werk in der Nähe von Istanbul.

Den vollständigen Artikel lesen ...