Einen Blitzstart zaubert heute GameStop auf's Parkett. Denn der Kurs liegt derzeit rund neun Prozent im Plus. Damit valutiert der Titel nun bei 88,58 USD. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur GameStop-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 77,77 USD. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. GameStop-Bullen können sich entspannt zurücklehnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...