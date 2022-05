Im schwachen Umfeld für Bank-Aktien geben auch die Papiere von Goldman Sachs am Donnerstag weiter nach. Es droht der vierte Handelstag in Folge mit Verlusten. Insbesondere die Sorgen vor einem weiter schwächelnden Investmentbanking drücken auf die Stimmung. Der Kurs des Wall Street-Giganten nähert sich derweil dem Buchwert an.Um zwei Prozent geht es für die Aktie von Goldman Sachs am Donnerstag abwärts. Mittlerweile notieren die Papiere rund 30 Prozent unter dem Allzeithoch von 426 Dollar, das im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...