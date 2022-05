El Segundo, Kalifornien (ots/PRNewswire) -eSalon, das preisgekrönte, erste und einzige Unternehmen, das Haarfarben für zu Hause nach Maß herstellt, gab bekannt, dass Dr. Greta Rose zum Chief Executive Officer ernannt wurde. In den letzten 11 Jahren hatte Rose globale Führungspositionen bei Henkel, der Eigentümergruppe von eSalon, inne. Rose war zuletzt als Chief Operating Officer von eSalon tätig, wo sie die Produktion und die Ausweitung der globalen Präsenz des Unternehmens beaufsichtigte, die Kundenzufriedenheit steigerte, Innovationen in Forschung und Entwicklung vorantrieb und den Einkaufsprozess des Unternehmens neugestaltete."Es ist eine große Ehre, dass ich ausgewählt wurde, dieses innovative Unternehmen und talentierte Team zu leiten", sagte Rose. "Ich bin beeindruckt von dem, was dieses Team aufgebaut hat, und ich freue mich darauf, meine neuen Perspektiven und Ideen einzubringen, um eSalon, AURA und Colorsmith voranzubringen."Die Fortsetzung des globalen Wachstums aller Marken wird für Rose ein Hauptaugenmerk sein. Derzeit leitet sie die Eröffnung der neuen Produktionsstätte von eSalon in Deutschland - der zweiten des Unternehmens in Europa -, die noch in diesem Monat eröffnet werden soll. Die neue Produktionsstätte wird es dem Unternehmen ermöglichen, die gestiegene Nachfrage zu befriedigen und den Kunden in der Region kürzere Lieferzeiten zu bieten. Rose ist bekannt für ihre Strategie, Marken für Wachstum zu positionieren, und wird ihre Omnichannel-Expertise in die aktuelle Expansion des Unternehmens im Einzelhandel einbringen. Die Unternehmenskultur wird ebenfalls ein wichtiger Teil von Roses obersten Prioritäten sein - aufbauend auf der bereits bestehenden großartigen Kultur von eSalon, um sicherzustellen, dass das Unternehmen weiterhin ein einladender und unterstützender Arbeitsplatz für alle Mitarbeiter ist.Rose begann ihre Karriere in der Strategieberatung, wo sie sechs Jahre lang für die Boston Consulting Group arbeitete und sich auf Projekte in der CPG-Branche konzentrierte. Von 2016 bis 2021 war Rose als Vice President, Business Strategy & Integration für Henkel Beauty Care Hair Professional North America tätig und war maßgeblich am Aufbau eines neuen, hochmodernen Beauty Professional Headquarters in Culver City, Kalifornien, beteiligt. Sie leitete auch das regionale US-Team und beaufsichtigte alle Integrationsaktivitäten von sechs Beauty Professional-Unternehmen. In dieser Funktion gehörten zu Roses Prioritäten der B2B eShop Salonory, regionales digitales Marketing, Business Intelligence & regionaler Vertrieb, Business-IT-Anwendungen, die AcademyofHair und die Förderung einer einzigartigen und florierenden Kultur.Die gebürtige Deutsche hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der WHU - Otto Beisheim School of Management in Deutschland und promovierte in Wissens- und Innovationsmanagement an der RWTH Aachen, ebenfalls in Deutschland.Rose tritt die Nachfolge von Graham Jones an. "Wir haben größtes Vertrauen in Greta, dass sie die Rolle des CEO bei eSalon übernimmt", sagte Jones. "Sie ist eine bewährte Führungspersönlichkeit mit einem reichen Erfahrungsschatz und einer einzigartigen Sichtweise, die das weitere Wachstum und die Entwicklung aller drei Marken unterstützen wird."Informationen zu eSaloneSalon erfindet die Art und Weise, wie Frauen ihre Haare färben, neu, indem es eine vollständig maßgeschneiderte, professionelle Haarfarbe für zu Hause entwickelt, die auf Bestellung hergestellt und direkt nach Hause geliefert wird. Jede Bestellung wird in den Produktionsstätten in L.A. und London nach Bedarf formuliert und ausgegeben, wobei über 300.000 einzigartige Farbkombinationen kreiert und bis heute über 12 Millionen Bestellungen in ganz Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland ausgeliefert wurden. eSalons gesamtes Haarpflegesortiment ist durch das Leaping Bunny Cruelty Free Programm zertifiziert. Im Juni 2020 brachte das Unternehmen Colorsmith, die erste und einzige individuelle Haarfarbe für Männer, in den USA auf den Markt und expandierte im Juni 2021 nach Europa. Und im Januar 2021 führte das Unternehmen AURA Personalisierte Haarpflege ein, einen transformativen Ansatz für die Haarpflege mit personalisierten Premium-Shampoos, Spülungen und Masken für alle Haartypen mit Pigment- und Aromaoptionen.dara@ballantinespr.comPressekontakt:Dara ToulchBallantines PRdara@ballantinespr.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1816396/eSalon_Dr_Greta_Rose.jpgOriginal-Content von: eSalon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153324/5220981