Mit der Lieferung schwerer Waffen und durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten durch die Bundeswehr unterstützt Deutschland die Ukraine im Krieg gegen Russland. Derzeit macht sich eine Mehrheit (63 Prozent) der Bundesbürger Sorgen, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen werden könnte. Am wenigsten stark ausgeprägt ist die Sorge unter Anhängern der Grünen (46 Prozent), am stärksten ausgeprägt unter Anhängern der AfD (77 Prozent). Während sich 73 Prozent der Frauen diesbezüglich sorgen, sind es unter den Männern nur 51 Prozent.Die Aussage: 'Die Bundesregierung sollte sich in der Unterstützung für die Ukraine besser zurückhalten, damit wir nicht auch angegriffen werden' bejahen 38 Prozent der Deutschen. Eine Mehrheit (55 Prozent) ist der Meinung, Deutschland solle sich nicht bei den Unterstützungsleistungen zurückhalten.Fast jeder Zweite will das 9-Euro-Ticket nutzenUm mehr Menschen zu bewegen, auf den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr umzusteigen, will die Bundesregierung ab 1. Juni ein vergünstigtes Ticket für drei Monate anbieten. 44 Prozent der Bundesbürger möchten dieses Ticket auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich nutzen. Gut die Hälfte der Bundesbürger zeigt dagegen eher wenig oder kein Interesse (53 Prozent) an dem Ticketangebot.Während auf dem Land (37 Prozent) und in kleineren und mittleren Städten (41 Prozent) nur etwa vier von zehn das Ticket auf jeden Fall oder wahrscheinlich nutzen möchten, sind es in Großstädten 60 Prozent. Jüngere unter 35 Jahren zeigen sich am Ticketangebot deutlich interessierter (55 Prozent) als die über 65-Jährigen (37 Prozent).Sonntagsfrage: Union weiter vorn, Grüne rücken auf 20 Prozent, SPD und FDP verlierenWenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union aus CDU und CSU auf 26 Prozent der Wählerstimmen. Die SPD wäre mit 22 Prozent zweitstärkste Kraft. Für die Grünen würden sich 20 Prozent entscheiden, für die AfD 11 Prozent. Die FDP käme auf 8 Prozent der Stimmen. Die Linke käme auf 4 Prozent. Insgesamt würde die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP auf 50 Prozent der Stimmen.Im Vergleich zum ARD-DeutschlandTrend vom 28. April 2022 verliert die SPD zwei Prozentpunkte. Die Grünen gewinnen zwei Prozentpunkte und erreichen damit ihren besten Wert seit Juli 2021 und die FDP verliert einen Prozentpunkt. Die Linke gewinnt einen Prozentpunkt.StudieninformationDer DeutschlandTrend ist eine zufallsbasierte Telefon- und Onlinebefragung von Infratest dimap im Auftrag des ARD‑Morgenmagazins. Befragt wurden vom 10. bis 11. Mai 1.226 Wahlberechtigte in Deutschland (802 Telefoninterviews und 424 Online-Interviews). Fehlende Werte zu 100 Prozent bedeuten: Weiß nicht / keine Angabe.Die Fehlertoleranz liegt bei 2 (bei einem Anteilswert von 10 Prozent) bis 3 (bei einem Anteilswert von 50 Prozent) Prozentpunkten.Die Fragen im Wortlaut:1. Von Juni bis August soll bundesweit für 9 Euro pro Monat ein Ticket im Nah- und Regionalverkehr gelten. Werden Sie dieses Ticket auf jeden Fall nutzen, wahrscheinlich, eher nicht oder auf keinen Fall nutzen?2. Aussagen Ukraine-KriegGeben Sie bitte zu jeder der folgenden Aussagen an, ob Sie dieser eher zustimmen oder eher nicht zustimmen.1. Ich habe Sorge, dass Deutschland mit in den Krieg hineingezogen wird.2. Die Bundesregierung sollte sich in der Unterstützung für die Ukraine besser zurückhalten, damit wir nicht auch angegriffen werden.3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?