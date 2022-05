doola führt Bankprodukt für globale Gründer ein:

doola unterstützt globale Unternehmer, ein US-amerikanisches Unternehmen zu gründen, einschließlich des Erhalts einer Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN), einer US-amerikanischen Adresse und Steuerklärung sowie eines Bankkontos.

neues Bankingprodukt unterstützt Gründer auf allen Kontinenten, ohne dass eine US-amerikanische Sozialversicherungsnummer und ein Besuch der Vereinigten Staaten erforderlich würde.

mehr als 400.000 US-Geschäftsanträge pro Monat (für voraussichtlich über 5 Millionen Unternehmen im Jahr 2022) und dabei gibt es mehr als 50 Millionen unabhängige Gründer weltweit.

doola gab heute bekannt, dass es ein Bankprodukt für globale Unternehmen einführt, das Gründer in die Lage versetzt, von allen Kontinenten aus ohne erforderliche Sozialversicherungsnummer ein US-amerikanisches Bankkonto remote zu eröffnen. Gründer weltweit können nun mithilfe von doola eine LLC, DAO LLC (dezentralisierte autonome Organisation) oder C Corp anmelden, eine Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN) von der amerikanischen Steuerbehörde (IRS) erhalten und mithilfe von doola ein Bankkonto eröffnen. Darüber hinaus bietet doola auch die fortlaufende Einhaltung US-amerikanischer Gesetze und der Vorgaben der US-Bundessteuerbehörde, um Unternehmen gesetzeskonform zu halten, Somit wird doola zu einer All-in-one-Plattform für Gründer, um ihr US-amerikanisches Geschäft zu starten, aufrechtzuerhalten und zu vergrößern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220509006243/de/

doola helps global web2 and web3 entrepreneurs easily set up an LLC, C Corp, or DAO LLC in the U.S. (Wyoming, Delaware, and all other states) with support including EIN, U.S. address, U.S. bank account, payment gateway, and ongoing state compliance and IRS tax filings. (Photo: Business Wire)

Das Bankprodukt von doola umfasst unter anderem ein Geschäftsgirokonto für inländische und internationale Banküberweisungen, virtuelle Karten, eine physische Debitkarte, die an die Gründer an einem beliebigen Ort übermittelt werden kann, und Tools sowie Merkmale für eine nahtlose Integration in Ihre US-Entity.

Für jedes Unternehmen, unabhängig davon, ob es sich dabei um ein wagniskapitalfinanziertes SaaS-Startupunternehmen mit einer Delaware C Corp oder einen Solopreneur handelt, der ein E-Commerce-Unternehmen betreibt, ist ein vertrauenswürdiger, stabiler und skalierbarer Bank- und Zahlungs-Stack wesentlich. Mithilfe von doola, können internationale Gründer nahtlos Zugang zum US-amerikanischen Finanzökosystem erhalten, einschließlich des US-amerikanischen Bankwesens, US-amerikanischer Zahlungslösungen und des Zugangs zum US-amerikanischen Wagniskapital", erläuterte Jacqueline Reses, eine Anlegerin in doola, Chairman of the Economic Development Council bei der Federal Reserve Bank of San Francisco und ehemaliger Head of Square Capital.

Arjun Mahadevan, CEO von doola, erklärte: "Von Anfang an ist uns bekannt, dass es sich bei doola um keinen Gründerservice handelt. Wir sind ein FinTech-Unternehmen. Gründer rund um den Globus wünschen sich aktuell kein Unternehmen; sie wünschen sich, dass Zahlungen weltweit in US-Dollar akzeptiert oder dass Investitionen von US-amerikanischen Investoren akzeptiert werden können. Das doola Bankwesen macht unsere Plattform zur schnellsten Möglichkeit, von der Gründung eines Unternehmens zur Akzeptanz Ihrer ersten Zahlung/Einzahlung weltweit überzugehen. Warum? Weil wir alles betriebsintern erledigen. Es genügt bereits ein Tastenklick, um ein Unternehmen zu gründen und eine Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN) sowie ein Bankkonto zu erhalten auf fortlaufende Einhaltung US-amerikanischer Gesetze und Einreichungen bei der amerikanischen Steuerbehörde (IRS) wird dabei stets besonderer Wert gelegt. Wie es unsere Kunden oftmals zum Ausdruck bringen: Wir sind ein Business-in-a-Box."

Über doola

doola (früher StartPack, YCombinator S20) unterstützt globale Web-2.0- und Web-3.0-Unternehmer bei der Gründung von LLCs, C Corps und DAO LLCs in den Vereinigten Staaten, indem die Kunden im Verlauf des Aufnahmeverfahrens unterstützt werden, so dass sie in der Lage sind, Forderungen zuverlässig einzuziehen, Glaubwürdigkeit aufzubauen, rechtmäßig zu bleiben und dabei mehr Geld zu verdienen. doola bietet unter anderem die Unternehmensgründung, den Erhalt einer Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN), einer US-amerikanischen Adresse und eines amerikanischen Bankkontos sowie Zugang zu US-amerikanischen Zahlungen, eine kostenlose steuerliche Beratung, US-amerikanische steuerliche Unterstützung, eine Telefonnummer und 50.000 US-Dollar als Startup-Vergünstigung. Heute haben hunderte Unternehmen mithilfe von doola ein Unternehmen gegründet und sie benötigten hierfür keine US-amerikanische Sozialversicherungsnummer, um von den Produkten und Dienstleistungen von doola profitieren zu können. Das Unternehmen steht unter der Leitung von Arjun Mahadevan, ehemaliger Growth Product Manager bei Dropbox, ein US-amerikanischer Immigrant und von JP Pincheira, erfahrener Stack-Ingenieur und ausländischer Gründer aus Chile. (Hauptsitz: New York City)

Bei doola handelt es sich um ein Finanztechnologieunternehmen und keine Bank. Die Bankdienstleistungen werden von der Piermont Bank (FDIC-Mitglied) zur Verfügung gestellt. Die doola Visa Debitkarte wird von der Piermont Bank gemäß einer Lizenz der Visa U.S.A. Inc. ausgegeben und kann überall verwendet werden, wo Visa-Debitkarten akzeptiert werden.

Weiterführende Links

Website: https://www.doola.com/banking

Twitter: https://twitter.com/doolaHQ

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220509006243/de/

Contacts:

Arjun Mahadevan, CEO

arjun@doola.com