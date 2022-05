Der Markt für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (Battery Electric Vehicles, BEVs) und stationäre Batterie-Speichersysteme wächst rapide. Ein integrierter Ansatz ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die zugrundeliegenden Technologien die ständig wachsenden Anforderungen an die Nachhaltigkeit erfüllen. TÜV SÜD, ein weltweit führender Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen (Testing, Inspection and Certification, TIC), hat ein Programm zur Nachhaltigkeitsbewertung für die Batterieproduktion entwickelt, das derzeit im Rahmen eines Pilotprojekts mit Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ:MVST), einem führenden Lieferanten von Batterietechnik für Nutz- und Spezialfahrzeuge der nächsten Generation, erstmals umgesetzt wird.

Bei der Entwicklung des Programms zur Nachhaltigkeitsbewertung hat sich TÜV SÜD von den ganzheitlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen leiten lassen und diese Ziele als Basis genommen, um spezifische Kriterien und Indikatoren zu definieren, die es den Experten für technische Inspektionen ermöglichen, eine Bewertung und Quantifizierung der Nachhaltigkeit vorzunehmen.

TÜV SÜD berücksichtigte sogar die Anforderungen der künftigen EU-Batterierichtlinie. Das Programm zur Nachhaltigkeitsbewertung von TÜV SÜD soll Hersteller bei der Entwicklung einer nachhaltigeren Batterieproduktion unterstützen, die letztendlich nicht nur ökologische, sondern auch soziale und wirtschaftliche Aspekte umfasst.

In einem Pilotprojekt für die erste Phase der Nachhaltigkeitsbewertung überprüfte TÜV SÜD den aktuellen Stand der unternehmerischen Nachhaltigkeit an mehreren Standorten von Microvast. Das Pilotprojekt stellte das Debüt eines neu entwickelten SDG-Bewertungs-Tools dar, mit dem eine unparteiische, ganzheitliche und transparente Aufzeichnung und Bewertung der zugrunde liegenden Daten durchgeführt werden kann. Die Ergebnisse der ersten Phase der Nachhaltigkeitsbewertung wurden in einem Statusreport zusammengefasst, den Microvast als Ausgangspunkt für das Vorantreiben seiner Nachhaltigkeitsinitiativen nutzen wird.

"Nachhaltigkeit, nachhaltige Produktion und nachhaltige Lieferketten werden zu einer entscheidenden Eigenschaft, die Unternehmen in allen Branchen Wettbewerbsvorteile verschafft", sagt Ferdinand Neuwieser, CEO der TÜV SÜD Industrie Service GmbH. "Es ist uns eine Ehre, dieses Pilotprojekt zur Nachhaltigkeitsbewertung auszuführen. Microvast engagiert sich sehr für das Ziel, die Nachhaltigkeit seiner Batterieproduktion zu verbessern, und dieses Projekt ist ein bedeutender Schritt zur Verwirklichung dieser Ziele."

"Es ist unser strategisches Ziel, eine komplett nachhaltige Batterieproduktion und Lieferkette auf Basis der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen zu etablieren", sagt Sascha Kelterborn, Präsident und Chief Revenue Officer der Microvast Holdings, Inc. "Wir wissen um die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Die Nachhaltigkeitsbewertung und die Lageberichte von TÜV SÜD werden uns bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen und unsere Fortschritte auf unserem Weg zur Sicherstellung einer Führungsposition im Bereich der nachhaltigen Batterieproduktion dokumentieren."

Das Projekt wird jetzt in die zweite Phase übergehen, die erwartungsgemäß Empfehlungen zur weiteren Verbesserung der Nachhaltigkeit der Produktionsverfahren von Microvast beinhalten wird.

